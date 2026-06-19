राज उन्नति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त संदेश: विकास परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज उन्नति की छठी बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने पानी, बिजली, सड़क जैसी जनसुविधाओं में देरी पर नाराजगी जताई और कई परियोजनाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की छठी बैठक में अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित जनसुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता के कारण देरी होने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं में स्वीकृतियां, भूमि अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया और कार्यादेश जारी करने में लंबा समय लगता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को इन प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन कर परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सांगानेर में सीईटीपी के पंपिंग स्टेशन और पाइप-लाइन के काम में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर मुआयना करने और शीघ्रता से काम पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रीगंगानगर जिले में एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किए जाने और जनसुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे जारी किए जाने के मामले में यूआईटी सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग और आरएसआरडीसी के अधिकारियों को खाटूश्याम जी मंदिर के भव्य स्वरूप के लिए निर्धारित ब्लू प्रिंट के अनुसार कार्य करने को कहा गया। इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, कथा पंडाल, ओपन एयर थिएटर, लाइट एंड साउंड शो, मेला ग्राउंड, प्रतीक्षा हॉल, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरों और कस्बों में पुराने कचरे के ढेरों के निस्तारण के कार्यों की मॉनिटरिंग करने और 152 नगरीय निकायों में डंपिंग साइट पर पड़े पुराने कचरे के निस्तारण के लिए अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर के लालकोठी में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन स्थापना की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए आरएसआरडीसी को निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। बारां जिले के छबड़ा तहसील में अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना में देरी के कारण लागत में बार-बार वृद्धि पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को इसका परीक्षण करने और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को परियोजना के कार्यादेश शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में जयपुर और भीलवाड़ा में ई-बस संचालन, पीएम-जनमन योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, सहरिया विकास, ट्रांसमिशन परियोजनाओं तथा भरतपुर बस स्टैंड निर्माण की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की छठी बैठक में अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित जनसुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता के कारण देरी होने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं में स्वीकृतियां, भूमि अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया और कार्यादेश जारी करने में लंबा समय लगता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को इन प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन कर परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सांगानेर में सीईटीपी के पंपिंग स्टेशन और पाइप-लाइन के काम में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर मुआयना करने और शीघ्रता से काम पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रीगंगानगर जिले में एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किए जाने और जनसुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे जारी किए जाने के मामले में यूआईटी सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग और आरएसआरडीसी के अधिकारियों को खाटूश्याम जी मंदिर के भव्य स्वरूप के लिए निर्धारित ब्लू प्रिंट के अनुसार कार्य करने को कहा गया। इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, कथा पंडाल, ओपन एयर थिएटर, लाइट एंड साउंड शो, मेला ग्राउंड, प्रतीक्षा हॉल, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरों और कस्बों में पुराने कचरे के ढेरों के निस्तारण के कार्यों की मॉनिटरिंग करने और 152 नगरीय निकायों में डंपिंग साइट पर पड़े पुराने कचरे के निस्तारण के लिए अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर के लालकोठी में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन स्थापना की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए आरएसआरडीसी को निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। बारां जिले के छबड़ा तहसील में अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना में देरी के कारण लागत में बार-बार वृद्धि पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को इसका परीक्षण करने और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को परियोजना के कार्यादेश शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में जयपुर और भीलवाड़ा में ई-बस संचालन, पीएम-जनमन योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, सहरिया विकास, ट्रांसमिशन परियोजनाओं तथा भरतपुर बस स्टैंड निर्माण की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए





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