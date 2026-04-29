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राज कपूर: भारतीय सिनेमा के शोमैन और उनकी यादगार फिल्म 'श्री 420' की कहानी

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राज कपूर: भारतीय सिनेमा के शोमैन और उनकी यादगार फिल्म 'श्री 420' की कहानी
राज कपूरश्री 420आर. के. फिल्म्स
📆29-04-2026 14:22:00
📰Dainik Jagran
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राज कपूर के जीवन, उनके योगदान और फिल्म 'श्री 420' के प्रसिद्ध गाने 'रमैया वस्तावैया' की रोचक कहानी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज कपूर सिर्फ एक सफल फिल्म निर्माता नहीं थे, बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रतिभाशाली लोगों को खोजकर उन्हें मौका दिया। शायद इसी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता था। उन्होंने 1947 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी, आर.

के.

फिल्म्स की स्थापना की। इस बैनर तले 'आवारा', 'श्री 420' और 'संगम' जैसी यादगार फिल्मों का निर्माण किया, और अभिनय तथा निर्देशन के माध्यम से फिल्म जगत में एक नया अध्याय शुरू किया। राज कपूर का योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि समाज को भी एक संदेश देती थीं। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से मानवीय मूल्यों और सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। राज कपूर ने गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर-जयकिशन जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। उनकी टीम में एक अद्भुत जुनून था। वे कभी भी एक ही जगह बैठकर काम नहीं करते थे। कभी वे नेशनल पार्क जाते थे, तो कभी खंडाला या लोनावला के पार्कों में। जब राज कपूर ने 'श्री 420' बनाने का फैसला किया, तो पूरी टीम बेहतरीन संगीत और कहानी की तलाश में जुट गई। फिल्म के सभी गाने लोकप्रिय हुए, लेकिन 'रमैया वस्तावैया' गाने की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शंकर-जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की यह चौकड़ी खंडाला गई थी। वहां एक ढाबा था जहां वे अक्सर चाय-नाश्ता करते थे। उसी ढाबे पर इस गाने की शुरुआत हुई। ढाबे में काम करने वाले एक लड़के का नाम रमैया था। शंकर, जो दक्षिण भारत से थे, तेलुगु भाषा अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उस लड़के को आवाज दी 'रमैया वस्तावैया'। इसका हिंदी में अर्थ है 'रमैया, तुम कब आओगे?

' क्योंकि वे ऑर्डर देने का इंतजार कर रहे थे। उनके बगल में बैठे शैलेंद्र को यह वाक्यांश बहुत पसंद आया। उन्होंने इसे बार-बार दोहराया और इस तरह आगे की दो पंक्तियाँ जोड़कर गाने की रूपरेखा तैयार हुई। खंडाला से लौटने के बाद, वे सीधे आर. के.

स्टूडियो पहुंचे और जितना गीत तैयार हुआ था, उसे सुनाया। राज कपूर गाना सुनकर बहुत खुश हुए और शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी। इस गाने की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर राज कपूर की फिल्मों में मुकेश की आवाज प्रमुख होती थी, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने कुछ पंक्तियाँ मोहम्मद रफी से भी गवायीं। आज भी इस गाने में वही जादू है जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा। 'श्री 420' की कहानी 1955 में रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म एक ईमानदार युवक राजू (राज कपूर) की कहानी है, जो बॉम्बे में अमीर बनने के सपने के साथ आता है। गरीबी के कारण, वह सच्चाई का रास्ता छोड़कर माया (नादिरा) के साथ गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन अंत में विद्या (नरगिस) के प्यार में पड़कर वह सच्चाई की राह पर लौट आता है। यह फिल्म ईमानदारी और लालच के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। 'श्री 420' एक क्लासिक फिल्म है जो आज भी दर्शकों को प्रेरित करती है। राज कपूर की फिल्मों में सामाजिक संदेशों का समावेश होता था, जो उन्हें अन्य फिल्मों से अलग बनाता था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि शिक्षा का भी स्रोत थीं। राज कपूर का सिनेमा भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक है। उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। वे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे शोमैन थे और हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी विरासत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा जीवित रहेगी

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