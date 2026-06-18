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रामदास अठावले का बड़ा बयान: शिवसेना यूबीटी में टूट, विपक्ष में गठबंधन टूट, एनडीए को बढ़त मिलेगी

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रामदास अठावले का बड़ा बयान: शिवसेना यूबीटी में टूट, विपक्ष में गठबंधन टूट, एनडीए को बढ़त मिलेगी
रामदास अठावलेशिवसेनाएनडीए
📆18-06-2026 02:09:00
📰NBT Hindi News
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना (UBT) में संभावित टूट और विपक्ष में गठबंधनो के टूटने के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना के सांसदों में से 6 एनडीए के पास आ चुके हैं और डीएमके कांग्रेस से दूर ही जाएंगI। अथावले ने मोदी सरकार के दो-तिहाई बहुमत हासिल करने पर विश्वास व्यक्त किया।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट и महाराष्ट्र की बदलती राजनीति क परिस्थितियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखना मुश्किल होता जा रहा है। अठावले ने दावा किया कि इसकी जड़ 2019 में उद्धव ठाकरे द्वारा लिया गया वह फैसला है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बजाय अलग रास्ता चुना था। अठावले ने कहा कि उस समय उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन देना चाहिए था और खुद उपमुख्यमंत्री बन सकते थे। उनके मुताबिक, आज उसी फैसले का असर दिख रहा है, क्योंकि शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। इससे एनडीए और महाराष्ट्र की महायुति की ताकत और मजबूत हुई है। अठावले ने विपक्षी गठबंधन ों में भी टूट का दावा करते हुए कहा कि डीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है और ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद भी एनडीए के साथ आ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी भविष्य में उनके साथ जुड़ सकते हैं। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर बोलते हुए अठावले ने विश्वास जताया कि मोदी सरकार इस बार संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान अपने नारे 'गो कोरोना गो' का जिक्र करते हुए कहा कि अब उनका नारा है 'कांग्रेस और विपक्ष, गो।' उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों समेत कई चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने विजय थलापति का समर्थन करने का फैसला किया, तो डीएमके ने तय किया कि वह अब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेगी। अठावले के इन बयानों से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति क ख़ालियों में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। शिवसेना में नेतृत्व संघर्ष और बागी सांसदों की स्थिति दोनों ही दशकों पुराने गठबंधन को नया संदिश दे रही है। 2019 में शिवसेना के नेतृत्व द्वारा बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बजय अलग रास्ते पर अग्रणी करने का फैसला, आज उसी दায়ी कारणों से परिणामों के बीच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे के साथ बड़े संख्याओं में शिवसेना सांसदों का स्विच, इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए तेज़ी से कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो शिवसेना में स्थानक हस्तांतरण और अलग-अलग दलों में विभाजन संभावना और बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अठावले ने विपक्ष में भी गठबंधनों में टूट की बात कही है। डीएमके और कांग्रेस के बीच स诗ेत्रिक समझौते के तुरंत बाद विजय थलापति का समर्थन करने का राहुल गांधी का फैसला, इस गठबंधन में नए दांव लगा रहा है। अब जब डीएमके ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि वह कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी, तो इससे एक बार फिर से विपक्षी मोड़ को नए रूप दिए जा सकते हैं। अथावले का मामला यह भी है कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी भविष्य में एनडीए के पास जा सकते हैं, जो संसद में गणितीय संख्याओं के मामले में मोदी सरकार के लिए मददगार हो सकता है। इसी मामले में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर उनके विश्वास जताने से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री बड़े पैमाने पर सरकार की सफलता की बhammerा कर रहे हैं। अ gonad यह बयानizens अब तक के राजनीति क विक情商 के साथ इन बातों को बहुत अधिक महत्व दे रहा की NDA चारों ओर गिरा हुआ है और他终于 लोगों का मनोबल माrley कर रहा है.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट и महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखना मुश्किल होता जा रहा है। अठावले ने दावा किया कि इसकी जड़ 2019 में उद्धव ठाकरे द्वारा लिया गया वह फैसला है, जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बजाय अलग रास्ता चुना था। अठावले ने कहा कि उस समय उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन देना चाहिए था और खुद उपमुख्यमंत्री बन सकते थे। उनके मुताबिक, आज उसी फैसले का असर दिख रहा है, क्योंकि शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। इससे एनडीए और महाराष्ट्र की महायुति की ताकत और मजबूत हुई है। अठावले ने विपक्षी गठबंधनों में भी टूट का दावा करते हुए कहा कि डीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है और ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद भी एनडीए के साथ आ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी भविष्य में उनके साथ जुड़ सकते हैं। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर बोलते हुए अठावले ने विश्वास जताया कि मोदी सरकार इस बार संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान अपने नारे 'गो कोरोना गो' का जिक्र करते हुए कहा कि अब उनका नारा है 'कांग्रेस और विपक्ष, गो।' उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों समेत कई चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने विजय थलापति का समर्थन करने का फैसला किया, तो डीएमके ने तय किया कि वह अब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेगी। अठावले के इन बयानों से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक ख़ालियों में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। शिवसेना में नेतृत्व संघर्ष और बागी सांसदों की स्थिति दोनों ही दशकों पुराने गठबंधन को नया संदिश दे रही है। 2019 में शिवसेना के नेतृत्व द्वारा बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बजय अलग रास्ते पर अग्रणी करने का फैसला, आज उसी दায়ी कारणों से परिणामों के बीच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे के साथ बड़े संख्याओं में शिवसेना सांसदों का स्विच, इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए तेज़ी से कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो शिवसेना में स्थानक हस्तांतरण और अलग-अलग दलों में विभाजन संभावना और बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अठावले ने विपक्ष में भी गठबंधनों में टूट की बात कही है। डीएमके और कांग्रेस के बीच स诗ेत्रिक समझौते के तुरंत बाद विजय थलापति का समर्थन करने का राहुल गांधी का फैसला, इस गठबंधन में नए दांव लगा रहा है। अब जब डीएमके ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि वह कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी, तो इससे एक बार फिर से विपक्षी मोड़ को नए रूप दिए जा सकते हैं। अथावले का मामला यह भी है कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी भविष्य में एनडीए के पास जा सकते हैं, जो संसद में गणितीय संख्याओं के मामले में मोदी सरकार के लिए मददगार हो सकता है। इसी मामले में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर उनके विश्वास जताने से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री बड़े पैमाने पर सरकार की सफलता की बhammerा कर रहे हैं। अ gonad यह बयानizens अब तक के राजनीतिक विक情商 के साथ इन बातों को बहुत अधिक महत्व दे रहा की NDA चारों ओर गिरा हुआ है और他终于 लोगों का मनोबल माrley कर रहा है

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रामदास अठावले शिवसेना एनडीए महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन

 

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