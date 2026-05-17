रामपुर में अवैध खनन चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा: ओवरलोड डंपर ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर, चालक फरार

रामपुर और उत्तराखंड बॉर्डर पर अवैध खनन की चेकिंग कर रहे एसडीएम अरुण कुमार की गाड़ी को एक अनियंत्रित ओवरलोड डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने पीछा कर डंपर को जब्त किया और चालक के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रशासन के सख्त अभियान के दौरान एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। रामपुर और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित ग्रीन पार्क के समीप एसडीएम अरुण कुमार अपनी टीम के साथ ओवरलोड और अवैध खनन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाना और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ना था। इसी दौरान एक संदिग्ध डंपर वहां पहुंचा जिसे रोकने के लिए एसडीएम ने संकेत दिया। जैसे ही डंपर चालक ने वाहन रोकने का प्रयास किया, डंपर की अत्यधिक ओवरलोडिंग के कारण वह अनियंत्रित हो गया। चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन भारी वजन की वजह से डंपर ने अपना संतुलन खो दिया और वह सीधे एसडीएम की सरकारी गाड़ी से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरकारी वाहन को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत यह रही कि एसडीएम ने अपनी गाड़ी को सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा कर रखा था, जिससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई और वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। इस हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक ने अपनी गलती सुधारने या मदद करने के बजाय मौके से भागने का प्रयास किया। डंपर चालक ने वाहन की गति बढ़ाई और अधिकारियों की नजरों से ओझल होने की कोशिश की। हालांकि, एसडीएम अरुण कुमार और उनके साथ मौजूद पुलिस टीम ने अत्यंत तत्परता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए डंपर का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसी समन्वय दिखाते हुए डंपर को घेरने की रणनीति बनाई। काफी पीछा करने के बाद, इस अनियंत्रित डंपर को उत्तराखंड के किच्छा स्थित टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डंपर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सीज कर दिया। इस घटना के दौरान एसडीएम की गाड़ी में उनके अलावा चालक रविन्द्र सागर, अर्दली महेंद्र सिंह और गार्ड विकास भी मौजूद थे। इन सभी ने बताया कि टक्कर इतनी अचानक थी कि संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन समय रहते गाड़ी किनारे खड़ी होने के कारण किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि डंपर चालक की पहचान शिवम शर्मा के रूप में हुई है, जो उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित रम्पुरा का निवासी है। शिवम शर्मा इस समय फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उसके खिलाफ जानलेवा हमले की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, डंपर के परिचालक नुक्ता प्रसाद, जो कि बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव परजानपुर का निवासी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुक्ता प्रसाद के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं के तहत चालान किया जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए खनन अधिकारी को एक पत्र भेजा है ताकि डंपर पर भारी जुर्माना लगाया जा सके और अवैध खनन के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं और वे कानून के रखवालों पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। एसडीएम अरुण कुमार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा करना और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस बल की गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की निगरानी तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी चर्चा है और वे प्रशासन द्वारा की जा रही इस सख्त कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अधीन है और फरार चालक की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रशासन के सख्त अभियान के दौरान एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। रामपुर और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित ग्रीन पार्क के समीप एसडीएम अरुण कुमार अपनी टीम के साथ ओवरलोड और अवैध खनन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाना और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ना था। इसी दौरान एक संदिग्ध डंपर वहां पहुंचा जिसे रोकने के लिए एसडीएम ने संकेत दिया। जैसे ही डंपर चालक ने वाहन रोकने का प्रयास किया, डंपर की अत्यधिक ओवरलोडिंग के कारण वह अनियंत्रित हो गया। चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन भारी वजन की वजह से डंपर ने अपना संतुलन खो दिया और वह सीधे एसडीएम की सरकारी गाड़ी से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरकारी वाहन को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत यह रही कि एसडीएम ने अपनी गाड़ी को सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा कर रखा था, जिससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई और वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। इस हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक ने अपनी गलती सुधारने या मदद करने के बजाय मौके से भागने का प्रयास किया। डंपर चालक ने वाहन की गति बढ़ाई और अधिकारियों की नजरों से ओझल होने की कोशिश की। हालांकि, एसडीएम अरुण कुमार और उनके साथ मौजूद पुलिस टीम ने अत्यंत तत्परता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए डंपर का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसी समन्वय दिखाते हुए डंपर को घेरने की रणनीति बनाई। काफी पीछा करने के बाद, इस अनियंत्रित डंपर को उत्तराखंड के किच्छा स्थित टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डंपर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सीज कर दिया। इस घटना के दौरान एसडीएम की गाड़ी में उनके अलावा चालक रविन्द्र सागर, अर्दली महेंद्र सिंह और गार्ड विकास भी मौजूद थे। इन सभी ने बताया कि टक्कर इतनी अचानक थी कि संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन समय रहते गाड़ी किनारे खड़ी होने के कारण किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि डंपर चालक की पहचान शिवम शर्मा के रूप में हुई है, जो उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित रम्पुरा का निवासी है। शिवम शर्मा इस समय फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उसके खिलाफ जानलेवा हमले की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, डंपर के परिचालक नुक्ता प्रसाद, जो कि बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव परजानपुर का निवासी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुक्ता प्रसाद के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं के तहत चालान किया जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए खनन अधिकारी को एक पत्र भेजा है ताकि डंपर पर भारी जुर्माना लगाया जा सके और अवैध खनन के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं और वे कानून के रखवालों पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। एसडीएम अरुण कुमार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा करना और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस बल की गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की निगरानी तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी चर्चा है और वे प्रशासन द्वारा की जा रही इस सख्त कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अधीन है और फरार चालक की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी





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