रामपुर कोर्ट ने आजम खान की अर्जी खारिज कर तीन शत्रु संपत्ति मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश के रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अर्जी को निरस्त कर दिया है, जिसमें तीन शत्रु संपत्ति मुकदमों को एक करने की प्रार्थना की गई थी। कोर्ट ने तीनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई के आदेश दिए हैं और 12 मई को अगली तारीख निर्धारित की गई है। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट के सदस्य आरोपी हैं।

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खान की ओर से दायर की गई अर्जी को निरस्त कर दिया है, जिसमें तीन शत्रु संपत्ति से संबंधित मुकदमों को एक करने की प्रार्थना की गई थी। इस फैसले के बाद तीनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई के आदेश दिए गए हैं और 12 मई को अगली तारीख निर्धारित की गई है। दरअसल, आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति से जुड़े तीन मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक मामला जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास की जमीन से जुड़ा है, जो इमामुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और 2006 में यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए मिले थे, जिससे स्पष्ट हो गया कि संपत्ति के दस्तावेजों में धोखेबाजी की गई थी। इस मामले में आजम खान , उनकी पत्नी डॉ.

तजीन फात्मा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और जौहर ट्रस्ट के अन्य सदस्य आरोपी बनाए गए हैं। ट्रस्ट में अधिकतर सदस्य आजम खान के परिवार से संबंधित हैं। इसके अलावा, रिटायर्ड कलक्ट्रेट कर्मचारी भगवंत भी आरोपी हैं, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। पुलिस ने जांच के बाद आजम खान पर आइपीसी की धाराएं 467, 471 और 201 लगाईं और पूरक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। आजम खान की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। इसके अलावा, आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति से जुड़े दो अन्य मुकदमे 2019 में अजीमनगर थाने और शहर कोतवाली में दर्ज हुए थे। तीनों मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। आजम खान की ओर से तीनों मुकदमों को एक करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश मौर्य ने दलील दी कि तीनों प्रकरण अलग हैं और इनकी अलग-अलग सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आजम खान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और तीनों मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई के आदेश दिए हैं





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