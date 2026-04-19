रामानंद सागर की रामायण: बिना VFX, सिर्फ़ जुगाड़ और दिल से बनी, जिसने छुए करोड़ों दिल

जानें कैसे रामानंद सागर ने बिना आधुनिक तकनीकों के, केवल रचनात्मकता और जुगाड़ के दम पर 90 के दशक में एक ऐसी रामायण बनाई जिसने आज भी दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है।

आज भले ही रामायण के भव्य निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं, लेकिन दर्शकों की भावनाएं आज भी रामानंद सागर द्वारा 90 के दशक में बनाए गए धारावाहिक से ही जुड़ी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड भी दर्शकों को उस काल के शो से दूर नहीं कर सकता। आधुनिक युग में, जहां तीर, धनुष, रथ, नदियां और यहां तक कि जानवर भी विशेष प्रभावों ( VFX ) के माध्यम से आसानी से बनाए जा सकते हैं, वहीं रामानंद सागर ने बिना किसी VFX के एक अविस्मरणीय रामायण का निर्माण किया। प्रेम सागर ने स्वयं खुलासा किया था

कि रामायण के निर्माण में तकनीक से ज्यादा जुगाड़ और रचनात्मकता का इस्तेमाल हुआ था। उदाहरण के लिए, सुबह के शूटिंग सत्रों के दौरान कोहरे का प्रभाव दिखाने के लिए अगरबत्तियों के धुएं का उपयोग किया जाता था। वहीं, रात की शूटिंग में बादलों का दृश्य उत्पन्न करने के लिए रुई का सहारा लिया जाता था। रामायण के एक महत्वपूर्ण दृश्य में, भगवान शिव का हिमालय पर नृत्य फिल्माया गया था। इस दृश्य को भी अत्यंत चतुराई से एक स्क्रीन का उपयोग करके और उस पर छोटे ग्रहों की तस्वीरें प्रोजेक्ट करके शूट किया गया था। रामायण में युद्ध के दृश्यों को फिल्माने के लिए SEG 2000 नामक तकनीक का प्रयोग किया गया था, और विशेष प्रभावों के लिए ग्लास मैटिंग का भी इस्तेमाल हुआ था। रामायण के हनुमान का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने स्वयं कई रोचक किस्से साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान और रावण के बीच भीषण युद्ध का एक दृश्य तेज बारिश के दौरान फिल्माया गया था। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब हनुमान (दारा सिंह) ने रावण के रथ पर गदा मारी, तो रथ पलट गया। इस अप्रत्याशित स्थिति में, दारा सिंह को स्टूल पर खड़े होकर रावण के साथ लड़ाई का दृश्य पूरा करना पड़ा। युद्ध के दृश्यों में रक्त को यथार्थवादी दिखाने के लिए, कपास को स्पिरिट गम से चिपकाकर उस पर कृत्रिम रक्त लगाया जाता था, ताकि खून असली लगे। इसी तरह, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दिए जाने वाले दृश्य के लिए पालक का इस्तेमाल किया गया था। पालक को पीसकर जड़ी-बूटी का रूप दिया गया और उसे लक्ष्मण जी के शरीर पर लगाया गया। सुनील लहरी के अनुसार, शूटिंग के दौरान ऐसी अनेक अनूठी तकनीकों और वस्तुओं का उपयोग किया गया था, जिन्होंने रामायण को इतना वास्तविक और प्रभावशाली बनाया। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को एक दृश्य के लिए शबरी के मीठे बेर की जगह खट्टे बेर खाने पड़े थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उस दृश्य की शूटिंग तय की गई, तो बेर का मौसम नहीं था। बड़ी मुश्किल से बेर मिले, लेकिन वे खट्टे निकले। इसके बावजूद, राम बने अरुण गोविल ने खट्टे बेर खाते हुए भी मीठे स्वाद के भाव व्यक्त किए। यह दर्शाता है कि कैसे कलाकारों और पूरी टीम ने हर बाधा को पार कर अपने अभिनय और समर्पण से रामायण को जीवंत बना दिया। रामानंद सागर, उनके क्रू मेंबर और सभी अभिनेताओं ने न केवल पैसा, बल्कि अपना दिल और दिमाग लगाकर इस धारावाहिक का निर्माण किया, जिसने सीधे दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में शायद ही इस तरह की पवित्रता और जुड़ाव के साथ रामायण का निर्माण दोबारा संभव हो सके। रामानंद सागर की रामायण ने टेलीविजन के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी, जब भी रामायण का प्रसारण होता है, तो वह दर्शकों को उसी भावुकता और भक्ति के साथ जोड़ लेता है, जो दशकों पहले हुआ करता था। इस धारावाहिक की सफलता का श्रेय केवल भव्यता या आधुनिक तकनीक को नहीं, बल्कि उसमें पिरोए गए मूल्यों, भावनाओं और उसे बनाने वाले लोगों के अथक परिश्रम और निष्ठा को जाता है।





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रामानंद सागर रामायण टेलीविजन 90S शो VFX

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