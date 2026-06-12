अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी के दावों पर सीधे राजनीतिक बrawal किया। कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपक लखनऊ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। अखिलेश की बेटी अदिति यादव पर FIR दर्ज। चंदौली में क्लासमेट द्वारा छात्र हत्या। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता सूची से स्मृति ईरानी का नाम गायब। वाराणसी में जिला जज कुर्सी पर बैठी महिला। देवरिया के युवक की अमेरिकी हमले में मौत, उसके 5 साल के बेटे की हालत। यूपी में आंधी-बारिश से हुई विनाश। लखनऊ की इंडिगो फ्लाइट पर बम धमकी। उन्नाव में ट्रक से टकराने वाला हादसा। वाराणसी में नर्सिंग छात्रा की रेप से हुई मृत्यु।

अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी के दावों पर सीधे तौर पर राजनीति क बrawal किया। उन्होंने कहा कि जज की कुर्सी पर बैठी महिला और सिपाही के थप्पड़ की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि सरकार आंदोलन पर पाबंदी लगाने के लिए तैयार है। एक तरफ कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपक लखनऊ पहुंचे और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन को देश भक्ति से जोड़ा और पेपर लीक के जिम्मेदारों का इस्तीफा मांगा। दूसरी ओर, अखिलेश की बेटी अदिति यादव पर अपराधक पोस्ट मामले में कानपुर-प्रतापगढ़ में FIR दर्ज हुई। ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि अदिति उनकी भी बेटी है और अखिलेश को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। चंदौली में एक 10वीं कक्षा के छात्र की क्लासमेट द्वारा चाकू से मारकर हत्या हो गई। आरोपी छात्र कमर में चाकू छिपाकर क्लास में आया और शिक्षक को सीने पर वार किया। घायल 학생 जिला अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया। यूपी में पंचायत चुनाव मतदाता सूची से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम गायब है, जिस पर शिकायत किए गए। वाराणसी में जिला जज की कुर्सी पर बैठी एक महिला ने हथौड़ा पटक तब तक चिल्लाई जब तक कि उसे पुलिस ने उतारा। उन्होंने अपने आप को जिला जज घोषित किया और सभी मामलों की सुनवाई करने की देखभाल की, जिससे वकील चौंक गए। देवरिया के एक युवक की अमेरिकी हमले में मौत हुई, जिसका 5 साल का बेटा बार बार पूछ रहा है कि पापा कब आएंगे। उन्होंने बेटे के सैद्धांतिक संघर्ष को 9 महीने पहले किसी कंपनी में नौकरी और 6 लाख रुपये के कर्ज लेकर समुद्री पासपोर्ट बनवाने की जानकारी दी। यूपी में तेज़ आंधी और बारिश के कारण सड़कें डूबीं, अस्पतालों में पानी भरा और पेड़ उखड़े। 15 शहरों में बरसात हुई। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट पर टॉयलेट में बम लिखे टिश्यू पेपर मिलने पर एयरट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी गई और इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही थी। उन्नाव में ट्रक से टकराने वाली गंगा एक्सप्रेसवे हादसा में प्रयागराज के चार dost मारे गए। आखिरी सेल्फी और गाड़ी में गाना गाते हुए वीडियो सामने आए। वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा की मृत्यु अवसाद ग्रंथ नहीं बल्कि अन्य के साथ बर्बर रेप के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्ट रिपोर्ट ने पुष्टि की.

अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी के दावों पर सीधे तौर पर राजनीतिक बrawal किया। उन्होंने कहा कि जज की कुर्सी पर बैठी महिला और सिपाही के थप्पड़ की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि सरकार आंदोलन पर पाबंदी लगाने के लिए तैयार है। एक तरफ कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपक लखनऊ पहुंचे और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन को देशभक्ति से जोड़ा और पेपर लीक के जिम्मेदारों का इस्तीफा मांगा। दूसरी ओर, अखिलेश की बेटी अदिति यादव पर अपराधक पोस्ट मामले में कानपुर-प्रतापगढ़ में FIR दर्ज हुई। ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि अदिति उनकी भी बेटी है और अखिलेश को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। चंदौली में एक 10वीं कक्षा के छात्र की क्लासमेट द्वारा चाकू से मारकर हत्या हो गई। आरोपी छात्र कमर में चाकू छिपाकर क्लास में आया और शिक्षक को सीने पर वार किया। घायल 학생 जिला अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया। यूपी में पंचायत चुनाव मतदाता सूची से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम गायब है, जिस पर शिकायत किए गए। वाराणसी में जिला जज की कुर्सी पर बैठी एक महिला ने हथौड़ा पटक तब तक चिल्लाई जब तक कि उसे पुलिस ने उतारा। उन्होंने अपने आप को जिला जज घोषित किया और सभी मामलों की सुनवाई करने की देखभाल की, जिससे वकील चौंक गए। देवरिया के एक युवक की अमेरिकी हमले में मौत हुई, जिसका 5 साल का बेटा बार बार पूछ रहा है कि पापा कब आएंगे। उन्होंने बेटे के सैद्धांतिक संघर्ष को 9 महीने पहले किसी कंपनी में नौकरी और 6 लाख रुपये के कर्ज लेकर समुद्री पासपोर्ट बनवाने की जानकारी दी। यूपी में तेज़ आंधी और बारिश के कारण सड़कें डूबीं, अस्पतालों में पानी भरा और पेड़ उखड़े। 15 शहरों में बरसात हुई। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट पर टॉयलेट में बम लिखे टिश्यू पेपर मिलने पर एयरट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी गई और इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही थी। उन्नाव में ट्रक से टकराने वाली गंगा एक्सप्रेसवे हादसा में प्रयागराज के चार dost मारे गए। आखिरी सेल्फी और गाड़ी में गाना गाते हुए वीडियो सामने आए। वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा की मृत्यु अवसाद ग्रंथ नहीं बल्कि अन्य के साथ बर्बर रेप के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्ट रिपोर्ट ने पुष्टि की





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