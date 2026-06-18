राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस: एसआईटी ने 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गहन जांच में है। विशेष जांच दल ने लगभग दो सौ लोगों की सूची बनाई है और अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ पूरी कर चुका है। जांच में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं, जबकि दान के रिकॉर्ड में कई अस्पष्टताएं देखी जा रही हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है और मुख्यमंत्री को जांच की शुरुआती रिपोर्ट दी जा सकती है। एफआईआर दर्ज करने की संभावना भी बनी हुई है।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच जारी है। एसआईटी ने अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और विभिन्न सबूतों की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को गहराई से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पांच संदिग्धों से भी पूछताछ हो चुकी है और उनके पास से रकम बरामद हुई थी। जांच में गड़बड़ियों के कई सबूत मिले हैं और दान के रिकॉर्ड में अस्पष्टताएं देखी जा रही हैं। विशेष जांच दल ने लगभग दो सौ लोगों की सूची तैयार की है, जिनमें से सेनчения लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या आएंगे और उन्हें जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट दी जा सकती है। यह भी संभावना है कि जांच के दौरान या उसके बाद कुछ दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सके। एसआईटी अभी भी कई सवालों के जवाबों के लिए प्रतीक्षारत है क्योंकि कई लोग सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से भी पूछताछ की गई थी। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन एसआईटी जांच में मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए तैयार है.

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच जारी है। एसआईटी ने अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और विभिन्न सबूतों की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को गहराई से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पांच संदिग्धों से भी पूछताछ हो चुकी है और उनके पास से रकम बरामद हुई थी। जांच में गड़बड़ियों के कई सबूत मिले हैं और दान के रिकॉर्ड में अस्पष्टताएं देखी जा रही हैं। विशेष जांच दल ने लगभग दो सौ लोगों की सूची तैयार की है, जिनमें से सेनчения लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या आएंगे और उन्हें जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट दी जा सकती है। यह भी संभावना है कि जांच के दौरान या उसके बाद कुछ दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सके। एसआईटी अभी भी कई सवालों के जवाबों के लिए प्रतीक्षारत है क्योंकि कई लोग सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से भी पूछताछ की गई थी। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन एसआईटी जांच में मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए तैयार है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राम मंदिर चढ़ावा चोरी एसआईटी जांच सीसीटीवी फुटेज अयोध्या

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पीएम-वीबीआरवाई के तहत 60 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ, आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं - more than 60 lakh people have benefited under pm vbryप्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पीएम-वीबीआरवाई के तहत 18 लाख से ज्यादा महिलाओं समेत लगभग 60 लाख पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को फायदा हुआ है।

Read more »

Ajmer: नसीराबाद घाटी में 60 करोड़ की लागत से बॉटल नेक होगा खत्म, 7 मीटर चौड़ी फोरलेन रोड का काम शुरू | Nasirabad Ghati Four Lane Road Project 60 Crore Bottleneck RemovalAjmer Nasirabad Highway: अजमेर-नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित घाटी क्षेत्र के 3.

Read more »

यूपी के 27 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट: उमस-गर्मी बढ़ी, पारा 43.4°C; महराजगंज के पास पहुंचा मानसूनUttar Pradesh (UP) Heatwave Latest Updates. Prayagraj hottest city, 55 districts 50-60 KMPH winds alert.

Read more »

अलवर में अगले तीन दिन आंधी-बारिश का अलर्ट: तेज हवा चलेंगी; मौसम विभाग ने बिजली के खंभों और जर्जर भवनों से दूर रहने की दी चेतावनीRajasthan Alwar weather alert for heavy rain, thunderstorms, and high winds up to 60 kmph. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »

चतरा-कोडरमा में हुई बारिश; 17 जिलों में अलर्ट: 60 km/h से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट, 17 दिनों में सामान्य से 56% कम बारिशJharkhand Orange Alert for heavy winds up to 60 kmh & hail storms today. Follow Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर).

Read more »

होर्मुज से परमाणु कार्यक्रम तक... अमेरिका-ईरान की 14 सूत्रीय डील में क्या-क्या हुआ तय?अमेरिका और ईरान ने 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में होर्मुज स्ट्रेट खोलने, प्रतिबंधों में ढील और परमाणु कार्यक्रम पर 60 दिन की वार्ता शामिल है।

Read more »