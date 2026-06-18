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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस: एसआईटी ने 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले

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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस: एसआईटी ने 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले
राम मंदिरचढ़ावा चोरीएसआईटी जांच
📆18-06-2026 12:44:00
📰Amar Ujala
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गहन जांच में है। विशेष जांच दल ने लगभग दो सौ लोगों की सूची बनाई है और अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ पूरी कर चुका है। जांच में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं, जबकि दान के रिकॉर्ड में कई अस्पष्टताएं देखी जा रही हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है और मुख्यमंत्री को जांच की शुरुआती रिपोर्ट दी जा सकती है। एफआईआर दर्ज करने की संभावना भी बनी हुई है।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच जारी है। एसआईटी ने अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और विभिन्न सबूतों की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को गहराई से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पांच संदिग्धों से भी पूछताछ हो चुकी है और उनके पास से रकम बरामद हुई थी। जांच में गड़बड़ियों के कई सबूत मिले हैं और दान के रिकॉर्ड में अस्पष्टताएं देखी जा रही हैं। विशेष जांच दल ने लगभग दो सौ लोगों की सूची तैयार की है, जिनमें से सेनчения लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या आएंगे और उन्हें जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट दी जा सकती है। यह भी संभावना है कि जांच के दौरान या उसके बाद कुछ दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सके। एसआईटी अभी भी कई सवालों के जवाबों के लिए प्रतीक्षारत है क्योंकि कई लोग सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से भी पूछताछ की गई थी। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन एसआईटी जांच में मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए तैयार है.

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच जारी है। एसआईटी ने अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और विभिन्न सबूतों की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को गहराई से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पांच संदिग्धों से भी पूछताछ हो चुकी है और उनके पास से रकम बरामद हुई थी। जांच में गड़बड़ियों के कई सबूत मिले हैं और दान के रिकॉर्ड में अस्पष्टताएं देखी जा रही हैं। विशेष जांच दल ने लगभग दो सौ लोगों की सूची तैयार की है, जिनमें से सेनчения लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या आएंगे और उन्हें जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट दी जा सकती है। यह भी संभावना है कि जांच के दौरान या उसके बाद कुछ दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सके। एसआईटी अभी भी कई सवालों के जवाबों के लिए प्रतीक्षारत है क्योंकि कई लोग सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से भी पूछताछ की गई थी। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन एसआईटी जांच में मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए तैयार है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

राम मंदिर चढ़ावा चोरी एसआईटी जांच सीसीटीवी फुटेज अयोध्या

 

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