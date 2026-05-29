राम चरण के MMA फाइटर बॉडीगार्ड केविन कुंटा: फिटनेस और फीस चर्चा में

राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा, जो एक MMA फाइटर हैं, अपनी फिटनेस, स्टाइल और भारी फीस के कारण सुर्खियों में हैं। उनकी तुलना सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से की जा रही है।

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ' पेड्डी ' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म को लेकर चारों तरफ चर्चा है, और राम चरण के हर कदम पर प्रशंसकों की नजर है। लेकिन इस बीच एक और शख्स सुर्खियों में आ गया है, जो राम चरण के साथ साये की तरह चलता दिखता है। यह हैं उनके बॉडीगार्ड केविन कुंटा । केविन न सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी हैं, बल्कि वे एक पूर्व MMA (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) फाइटर भी हैं। उनकी लंबी कद-काठी, मस्कुलर बॉडी और किलर लुक्स ने उन्हें तुरंत पहचान दिला दी है। लोग उनकी तुलना सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से कर रहे हैं, जो खुद एक मशहूर हस्ती हैं। लेकिन केविन अपनी फिटनेस और फीस के मामले में शेरा को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। केविन कुंटा मूल रूप से अफ्रीकी देश गाम्बिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में इटली के फ्लोरेंस में बसे हैं। वे एक इंटरनेशनल MMA फाइटर रह चुके हैं और 2021 में इटली की राष्ट्रीय MMA टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। MMA फाइटर ्स को दुनिया के सबसे खतरनाक सेनानियों में गिना जाता है, क्योंकि वे कई मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। केविन बॉक्सिंग और मुआई थाई में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्हें ग्राउंड फाइटिंग, जूडो, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग और जु-जुत्सु के साथ-साथ कई अन्य विधाओं का ज्ञान है। उनकी फिटनेस और ताकत देखने लायक है, और वे मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। यही कारण है कि राम चरण जैसे बड़े स्टार की सुरक्षा उनके हाथों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केविन की फीस बेहद आकर्षक है। कहा जा रहा है कि वे एक दिन के 2 से 4 लाख रुपये चार्ज करते हैं, जो महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपये तक बनता है। हालांकि इस फीस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है, तो वे भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे बॉडीगार्ड बन जाएंगे। अब तक सबसे महंगा बॉडीगार्ड शेरा को माना जाता था, जो हर महीने 15 लाख रुपये लेते हैं और उनका सालाना पैकेज 2 करोड़ रुपये है। लेकिन केविन उनसे कहीं आगे हैं। इसके अलावा, केविन की स्टाइल भी चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर उनके फैशन सेंस को खूब सराहा जा रहा है और उन्हें 'मोस्ट स्टाइलिश बॉडीगार्ड ' का टैग दिया जा चुका है। वे इंस्टाग्राम पर MMA ट्रेनिंग और फिटनेस से जुड़े वीडियो पोस्ट करते हैं, जहां उनके 45 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फिल्म ' पेड्डी ' 4 जून को रिलीज होने वाली है, जो बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। इस फिल्म के जरिए राम चरण एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार हैं, और केविन उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे.

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म को लेकर चारों तरफ चर्चा है, और राम चरण के हर कदम पर प्रशंसकों की नजर है। लेकिन इस बीच एक और शख्स सुर्खियों में आ गया है, जो राम चरण के साथ साये की तरह चलता दिखता है। यह हैं उनके बॉडीगार्ड केविन कुंटा। केविन न सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी हैं, बल्कि वे एक पूर्व MMA (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) फाइटर भी हैं। उनकी लंबी कद-काठी, मस्कुलर बॉडी और किलर लुक्स ने उन्हें तुरंत पहचान दिला दी है। लोग उनकी तुलना सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से कर रहे हैं, जो खुद एक मशहूर हस्ती हैं। लेकिन केविन अपनी फिटनेस और फीस के मामले में शेरा को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। केविन कुंटा मूल रूप से अफ्रीकी देश गाम्बिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में इटली के फ्लोरेंस में बसे हैं। वे एक इंटरनेशनल MMA फाइटर रह चुके हैं और 2021 में इटली की राष्ट्रीय MMA टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। MMA फाइटर्स को दुनिया के सबसे खतरनाक सेनानियों में गिना जाता है, क्योंकि वे कई मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। केविन बॉक्सिंग और मुआई थाई में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्हें ग्राउंड फाइटिंग, जूडो, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग और जु-जुत्सु के साथ-साथ कई अन्य विधाओं का ज्ञान है। उनकी फिटनेस और ताकत देखने लायक है, और वे मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। यही कारण है कि राम चरण जैसे बड़े स्टार की सुरक्षा उनके हाथों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केविन की फीस बेहद आकर्षक है। कहा जा रहा है कि वे एक दिन के 2 से 4 लाख रुपये चार्ज करते हैं, जो महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपये तक बनता है। हालांकि इस फीस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है, तो वे भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे बॉडीगार्ड बन जाएंगे। अब तक सबसे महंगा बॉडीगार्ड शेरा को माना जाता था, जो हर महीने 15 लाख रुपये लेते हैं और उनका सालाना पैकेज 2 करोड़ रुपये है। लेकिन केविन उनसे कहीं आगे हैं। इसके अलावा, केविन की स्टाइल भी चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर उनके फैशन सेंस को खूब सराहा जा रहा है और उन्हें 'मोस्ट स्टाइलिश बॉडीगार्ड' का टैग दिया जा चुका है। वे इंस्टाग्राम पर MMA ट्रेनिंग और फिटनेस से जुड़े वीडियो पोस्ट करते हैं, जहां उनके 45 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को रिलीज होने वाली है, जो बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। इस फिल्म के जरिए राम चरण एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार हैं, और केविन उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे





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राम चरण केविन कुंटा MMA फाइटर बॉडीगार्ड पेड्डी

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