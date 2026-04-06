राम अवतार जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को आजीवन कारावास, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें अमित जोगी को बरी किया गया था। सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है।

2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील को स्वीकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक हजार रुपये

का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त छह माह के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। हाईकोर्ट का यह निर्णय 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से उलट देता है, जिसमें स्पेशल जज रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि, चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से गलत और असंगत था। यह फैसला 2003 के चर्चित हत्याकांड में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और समानता का महत्व भी उजागर होता है।\सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दोबारा खोला गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। अदालत ने एक ही साक्ष्य के आधार पर अलग-अलग निर्णय को अनुचित बताया। इस निर्णय से 2003 के चर्चित हत्याकांड में न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं। अमित जोगी को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर जग्गी हत्याकांड को सुर्खियों में ला दिया है। यह मामला दिखाता है कि न्याय प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन सत्य अंततः सामने आता है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सजा सुनाए जाने का फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम है। यह मामला, जिसमें जग्गी की 2003 में हत्या कर दी गई थी, राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है और इसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो इस मामले में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में न्याय के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है। सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों ने अदालत को इस निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद की है।\हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अमित जोगी को तीन सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर भी आरोप लगाए गए थे और आज अंतिम सुनवाई के बाद उन्हें दोषी पाया गया। उन्हें अब तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान, राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अदालत को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश थी। सीबीआई ने 11 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत शामिल थे। रामावतार जग्गी की 4 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बने थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को कोर्ट से सजा मिली थी। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया। रामावतार जग्गी एक कारोबारी थे और एनसीपी नेता थे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के करीबी थे। जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में चले गए, तो जग्गी भी उनके साथ गए। शुक्ल ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बनाया था। इस हत्याकांड में अभय गोयल, याह्या ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी सहित कई लोगों को दोषी ठहराया गया था। इस फैसले ने एक बार फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को स्थापित किया है





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