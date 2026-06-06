राम चरण की 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई, दो दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन १५० करोड़ से अधिक

तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा 'पेद्दी' ने रिलीज होने के बाद तुरंत बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने पहले दिन १०० करोड़ और दूसरे दिन १५० करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा पार किया।

४ जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ' पेद्दी ' (Peddi) दुनियाभर में तबाही मचा रही है। यहां देखें फिल्म का कलेक्शन-जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा ' पेद्दी ' (Peddi) ने ४ जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई है। फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में १०० करोड़ रुपये के आंकड़े पार किए और इतिहास रच दिया। सैकनिल्क के मुताबिक, पेड़ प्रीव्यू में फिल्म ने १८.

५० करोड़ रुपये कमाए, जबकि पहले दिन का ओपनिंग ५१ करोड़ रुपये रहा। नेट इंडिया कलेक्शन ६९.५० करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कलेक्शन १३५ करोड़ रुपये के आंकड़े दर्ज किए गए। दूसरे दिन फिल्म ने १०,११३ शोज के साथ २६.९० करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दो दिनों में नेट इंडिया कलेक्शन ९६.४० करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन ११४.४९ करोड़ रुपये हो गया। वर्ल्डवाइड कलेक्शन दो दिन में १५०.४९ करोड़ रुपये से अधिक रहा। 'पेद्दी' एक २०२६ की भारतीय तेलुगु भाषा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बुची बाबू सना ने निर्देशित किया है। वृद्धि सिनेमाज के तहत वेंकट सतीश किलारू ने उत्पादन किया है और आईवीवाई एंटरटेनमेंट के तहत ईशान सक्सेना ने सह-निर्माण किया। माइथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म में राम चरण, शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी प्रमुख भूमिकाओं में निरीक्षण करते हैं





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