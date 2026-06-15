राम मंदिर चंदे की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अखिलेश यादव ने एक्स पर लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर चंदे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये ग़ायब होने का आरोप लगाया था। अयोध्या के ज़िलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनके संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर चंदे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये ग़ायब होने का आरोप लगाया था। अयोध्या के ज़िलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनके संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद संबंधित तथ्यों और जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने एसआईटी पर अविश्वास जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से जांच कराने की मांग की है। अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट के बाद राम मंदिर चंदे का मुद्दा चर्चाओं में आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 'समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ' राम मंदिर ' के चढ़ावे की करोड़ों की रक़म ग़ायब पाई गई है।' अखिलेश यादव ने एक्स पर दूसरा पोस्ट करते हुए लिखा, 'ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए।' अखिलेश यादव ने पिछले नौ दिनों में अपने एक्स हैंडल पर लगातार आठ पोस्ट कर चुके हैं। स्थानीय भाजपा नेता रजनीश सिंह ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाई गई समर्पण निधि की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 'यह लूट राष्ट्र की सबसे बड़ी लूट है।' आधिकारिक जानकरी के अनुसार 'श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट' के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। तीन सदस्यों की टीम तीर्थ क्षेत्र में दानपात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर चंदे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये ग़ायब होने का आरोप लगाया था। अयोध्या के ज़िलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनके संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद संबंधित तथ्यों और जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने एसआईटी पर अविश्वास जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से जांच कराने की मांग की है। अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट के बाद राम मंदिर चंदे का मुद्दा चर्चाओं में आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 'समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि 'राम मंदिर' के चढ़ावे की करोड़ों की रक़म ग़ायब पाई गई है।' अखिलेश यादव ने एक्स पर दूसरा पोस्ट करते हुए लिखा, 'ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए।' अखिलेश यादव ने पिछले नौ दिनों में अपने एक्स हैंडल पर लगातार आठ पोस्ट कर चुके हैं। स्थानीय भाजपा नेता रजनीश सिंह ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाई गई समर्पण निधि की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 'यह लूट राष्ट्र की सबसे बड़ी लूट है।' आधिकारिक जानकरी के अनुसार 'श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट' के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। तीन सदस्यों की टीम तीर्थ क्षेत्र में दानपात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगी
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