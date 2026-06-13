राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई, एसओजी ने एक युवक को हिरासत में लिया

अयोध्या के श्री राम जंभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान से जुड़े वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में एसओजी ने एक युवक को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, नकदी बरामदगी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई गहरी हो गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हिरासत में लिया गया युवक, लव कुश मिश्र, रुदौली के शुजागंज क्षेत्र के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। जांच कर्ता उससे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दानपात्रों में जमा राशि की गिनती और उससे जुड़े कार्यों में उसकी क्या भूमिका थी। जांच एजेंसियां इस मामले में कई अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। एसओजी के साथ मिलकर काम करने वाली एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, नकदी बरामदगी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जांच के दौरान कुछ नकदी भी बरामद हुई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी है। इसी वजह से चढ़ावे की गिनती और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल जारी है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को जांच का अहम आधार बनाया गया है। जांच कर्ता मंदिर परिसर और चढ़ावे की गणना से जुड़े विभिन्न स्थानों के वीडियो फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर और कैसे हुई। अधिकारियों की मानना है कि राम मंदिर के दानपात्रों में जमा चढ़ावे की रकम की गिनती से जुड़े कई कर्मचारी भी जांच के दायरे में आए हैं और उनकी भी पड़ताल की जाएगी। इस बीच अयोध्या में पूर्णाहुति के दिन भी कई घटनाएं हुईं, जिनमें बड़ा 'अग्निकांड' और चपेट में आई गौशाला भी शामिल है। इन घटनाओं के बारे में भी जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए समस्त वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों की जांच की जाएगी, ताकि इस मामले की संपूर्ण सत्यता सामने आ सके.
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई गहरी हो गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हिरासत में लिया गया युवक, लव कुश मिश्र, रुदौली के शुजागंज क्षेत्र के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। जांचकर्ता उससे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दानपात्रों में जमा राशि की गिनती और उससे जुड़े कार्यों में उसकी क्या भूमिका थी। जांच एजेंसियां इस मामले में कई अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। एसओजी के साथ मिलकर काम करने वाली एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, नकदी बरामदगी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जांच के दौरान कुछ नकदी भी बरामद हुई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी है। इसी वजह से चढ़ावे की गिनती और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल जारी है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को जांच का अहम आधार बनाया गया है। जांचकर्ता मंदिर परिसर और चढ़ावे की गणना से जुड़े विभिन्न स्थानों के वीडियो फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर और कैसे हुई। अधिकारियों की मानना है कि राम मंदिर के दानपात्रों में जमा चढ़ावे की रकम की गिनती से जुड़े कई कर्मचारी भी जांच के दायरे में आए हैं और उनकी भी पड़ताल की जाएगी। इस बीच अयोध्या में पूर्णाहुति के दिन भी कई घटनाएं हुईं, जिनमें बड़ा 'अग्निकांड' और चपेट में आई गौशाला भी शामिल है। इन घटनाओं के बारे में भी जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए समस्त वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों की जांच की जाएगी, ताकि इस मामले की संपूर्ण सत्यता सामने आ सके
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