राम मंदिर दान राशि गबन: एसआईटी जांच में शामिल होंगे ट्रस्ट के प्रभावशाली पदाधिकारी

आयोध्या के श्रीराम जन्मस्थली ट्रस्ट में दान राशि गबन के मामले की जांच आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के प्रभावशाली पदाधिकारियों और ट्रस्टियों की भूमिका पर भी जांच करने का फैसला किया है। मामले में उजागर होने वाले कुछ संदिग्धों का ट्रस्ट के शीर्ष स्तर के लोगों से संबंध भी सामने आया है।
राम मंदिर दान राशि गबन मामला में आगे बढ़ते जांच के दौरान नए पहलू सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मामले में केवल कर्मचारियों या बाहरी लोगों की भूमिका ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रभावशाली पदाधिकारियों और ट्रस्ट ियों की भी भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। प्रारंभ में मामले की पड़ताल ट्रस्ट द्वारा आंतरिक रूप से की जा रही थी, लेकिन प्रकरण की गंभीरता और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए शासन स्तर पर स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली एसआईटी का गठन किया गया, जिसे सात दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने का दायित्व सौंपा गया है। एसआईटी केवल धन के लेन-देन और तकनीकी पहलुओं की ही जांच नहीं करेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि किसी स्तर पर संरक्षण, लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। सूत्रों का दावा है कि जिन पांच संदिग्धों के नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें से कुछ का संबंध ट्रस्ट के प्रभावशाली लोगों से होने की बात भी सामने आ रही है। यही कारण है कि एसआईटी यह भी जांच करेगी कि दान राशि के कथित गबन की प्रक्रिया कितने समय से चल रही थी, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी और क्या किसी जिम्मेदार पदाधिकारी की जानकारी या लापरवाही के कारण यह संभव हो पाया। यदि जांच में किसी ट्रस्ट ी या पदाधिकारी की संलिप्तता अथवा गंभीर प्रशासनिक चूक के प्रमाण मिलते हैं, तो उनके अधिकार सीमित किए जाने या अन्य कार्रवाई की भी संभावना है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। मामले के उजागर होने के बाद ट्रस्ट के भीतर भी असहज स्थिति बनी हुई है। चर्चा है कि ट्रस्ट के शीर्ष स्तर पर कुछ लोगों के बीच संवाद लगभग बंद हो गया है। पिछले कुछ दिनों से एक प्रमुख ट्रस्ट ी की ओर से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लगातार संपर्क साधने के प्रयासों के बावजूद अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने की चर्चा तेज है। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा चिकित्सकीय परामर्श के लिए केरल गए हैं जबकि महासचिव चंपत र Aires अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। योगी सरकार की एसआईटी जांच के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और पुजा रे我等 के लिए उन्होंने श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के बाद अफसर साधु-संतों की जांच करने का आक्षेप किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एसआईटी पर भरोसा जताते हुए जांच को गंभीरता से लेने की बात कही। मिश्र ने कहा कि राम मंदिर की फसाड लाइटिंग का कार्य एक महीने की देरी से चल रहा है, लेकिन इसे 15 अगस्त तक हैंडओवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद सरकार भी सक्रिय हो गई है और रविवार को पीएमओ की तरफ एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है जो उसके स्तर से जांच पड़ताल के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे.
राम मंदिर दान राशि गबन मामला में आगे बढ़ते जांच के दौरान नए पहलू सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मामले में केवल कर्मचारियों या बाहरी लोगों की भूमिका ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रभावशाली पदाधिकारियों और ट्रस्टियों की भी भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। प्रारंभ में मामले की पड़ताल ट्रस्ट द्वारा आंतरिक रूप से की जा रही थी, लेकिन प्रकरण की गंभीरता और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए शासन स्तर पर स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली एसआईटी का गठन किया गया, जिसे सात दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने का दायित्व सौंपा गया है। एसआईटी केवल धन के लेन-देन और तकनीकी पहलुओं की ही जांच नहीं करेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि किसी स्तर पर संरक्षण, लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। सूत्रों का दावा है कि जिन पांच संदिग्धों के नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें से कुछ का संबंध ट्रस्ट के प्रभावशाली लोगों से होने की बात भी सामने आ रही है। यही कारण है कि एसआईटी यह भी जांच करेगी कि दान राशि के कथित गबन की प्रक्रिया कितने समय से चल रही थी, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी और क्या किसी जिम्मेदार पदाधिकारी की जानकारी या लापरवाही के कारण यह संभव हो पाया। यदि जांच में किसी ट्रस्टी या पदाधिकारी की संलिप्तता अथवा गंभीर प्रशासनिक चूक के प्रमाण मिलते हैं, तो उनके अधिकार सीमित किए जाने या अन्य कार्रवाई की भी संभावना है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। मामले के उजागर होने के बाद ट्रस्ट के भीतर भी असहज स्थिति बनी हुई है। चर्चा है कि ट्रस्ट के शीर्ष स्तर पर कुछ लोगों के बीच संवाद लगभग बंद हो गया है। पिछले कुछ दिनों से एक प्रमुख ट्रस्टी की ओर से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लगातार संपर्क साधने के प्रयासों के बावजूद अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने की चर्चा तेज है। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा चिकित्सकीय परामर्श के लिए केरल गए हैं जबकि महासचिव चंपत र Aires अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। योगी सरकार की एसआईटी जांच के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और पुजा रे我等 के लिए उन्होंने श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के बाद अफसर साधु-संतों की जांच करने का आक्षेप किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एसआईटी पर भरोसा जताते हुए जांच को गंभीरता से लेने की बात कही। मिश्र ने कहा कि राम मंदिर की फसाड लाइटिंग का कार्य एक महीने की देरी से चल रहा है, लेकिन इसे 15 अगस्त तक हैंडओवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद सरकार भी सक्रिय हो गई है और रविवार को पीएमओ की तरफ एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है जो उसके स्तर से जांच पड़ताल के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे
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