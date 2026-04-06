राम अवतार जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को आजीवन कारावास, तीन सप्ताह में समर्पण का आदेश

2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने 2007 में ट्रायल कोर्ट द्वारा अमित जोगी को बरी करने के फैसले को पलट दिया है, जिससे यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी करने का निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) का फैसला पलट दिया गया है। अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई

गई है, साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। उच्च न्यायालय का यह निर्णय 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से रद्द करता है, जिसमें विशेष न्यायाधीश रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से गलत और असंगत था। यह फैसला 2003 के चर्चित हत्याकांड में एक निर्णायक मोड़ है। सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के निर्देश पर इस मामले को दोबारा खोला गया था और इसके बाद ही उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और अपना निर्णय सुनाया। यह फैसला न्याय प्रणाली में समानता और निष्पक्षता के महत्व को उजागर करता है। अदालत ने एक ही सबूत पर अलग-अलग फैसले को असंगत बताया। इस निर्णय से 2003 के चर्चित हत्याकांड में न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं। अमित जोगी को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।\पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में मिली सजा के बाद, उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। वर्ष 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई और शिकायतकर्ता ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। नवंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बाद इसे पुनर्स्थापित किया था। अब, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में अमित जोगी को दोषी ठहराया है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत के आदेशानुसार, जोगी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर आरोप लगाए गए थे, और अंतिम सुनवाई के बाद उन्हें दोषी पाया गया। अब उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान, राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अदालत को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश थी। सीबीआई ने 11,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत शामिल थे। यह घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है और न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करता है।\राम अवतार जग्गी हत्याकांड, 4 जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या के बाद सामने आया। इस मामले में कुल 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बने। अमित जोगी को छोड़कर 28 अन्य लोगों को अदालत से सजा मिली थी। 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों की कमी के कारण अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई और शिकायतकर्ता ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में रोक लगा दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया। राम अवतार जग्गी एक प्रसिद्ध कारोबारी थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के करीबी थे। जब शुक्ल ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में प्रवेश किया, तो जग्गी भी उनके साथ गए। शुक्ल ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बनाया। इस मामले में जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, उनमें अभय गोयल, याह्या ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, विक्रम शर्मा (मृत), जसवंत और विश्वनाथ राजभर शामिल थे। यह फैसला न केवल न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है





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