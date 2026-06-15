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राम के वनवास और अग्निपरीक्षा से आदर्श पति कैसे हुए? सद्गुरु ने दिया जवाब

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राम के वनवास और अग्निपरीक्षा से आदर्श पति कैसे हुए? सद्गुरु ने दिया जवाब
RamC SitaAgnipriyasa
📆15-06-2026 07:45:00
📰NBT Hindi News
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राम के वनवास और अग्निपरीक्षा से आदर्श पति कैसे हुए? सद्गुरु ने दिया जवाब

राम ने गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ा, अग्निपरीक्षा ली, फिर वो अच्छे पति कैसे हुए?

सद्गुरु ने दिया जवाबरामायण में एक बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब राम ने गर्भवती सीता को वनवास भेजा और अग्निपरीक्षा ली, तो उन्हें आदर्श पति क्यों माना जाता है। इसी बात पर सद्गुरु अपना नजरिया देते हैं और समझाते हैं कि राम के फैसलों को उस समय की परिस्थितियों और राजा की जिम्मेदारी के हिसाब से देखना चाहिए।राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन रामायण से मिलने वाले उनके जीवन के कुछ फैसले लोगों के मन में सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उन्होंने गर्भवती सीता को वनवास भेजा और माता को अग्निपरीक्षा देनी पड़ी, तो भला उन्हें एक आदर्श पति क्यों कहा जाता है?

इसी मुद्दे पर एक कार्यक्रम के दौरान सद्गुरु से सवाल किया गया था। सवाल में ये भी पूछा गया कि रामायण और महाभारत जैसी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं, लेकिन सीता और द्रौपदी के साथ हुई घटनाओं को आज की पीढ़ी किस नजरिए से समझे ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो। आइए जानते हैं, इस सवाल पर सद्गुरु ने क्या जवाब दिया।सवाल का जवाब देते हुए सद्गुरु ने कहा, "सोचिए आप आज के समय में नहीं, बल्कि हजारों साल पहले यूपी में रहतीं और कोई आदमी आपको श्रीलंका ले जाकर बंदी बना लेता। ऐसे में आप कैसा पार्टनर चाहेंगी?

वह, जो आपको वापस लाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करे, बड़ा युद्ध लड़े और हर मुश्किल का सामना करे, या वह, जो हालात से समझौता करके आसान रास्ता चुन ले, और उसके करीब जो विकल्प हो उसे चुन ले?

" सद्गुरु ने कहा कि राम ने सीता को वापस लाने के लिए अयोध्या से श्रीलंका तक की मुश्किलों से भरी यात्रा की, युद्ध लड़ा और उन्हें सम्मान के साथ वापस लेकर आए। उनके मुताबिक, उस समय को देखते हुए यह कोई सामान्य बात नहीं थी। क्योंकि उस समय तो राजाओं को कई रानियां रखने की स्वतंत्रता थी।जब महिला ने सद्गुरु से पूछा कि अग्निपरीक्षा को कैसे सही ठहराया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि लोग इस घटना को बहुत शाब्दिक अर्थ में देखते हैं। सद्गुरु के अनुसार, अग्निपरीक्षा का मतलब केवल आग में प्रवेश करना नहीं था, बल्कि यह एक तरह की परीक्षा थी। ताकि लोग सीता को गलत न समझें। उन्होंने आगे कहा कि उस समय राम सिर्फ सीता के पति नहीं थे, बल्कि अयोध्या के राजा भी थे और एक राजा के हर फैसले का असर पूरे राज्य और समाज पर पड़ता है। वो उस समय अपना राजधर्म निभा रहे थे।सीता के वनवास पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय राम सिर्फ सीता के पति नहीं, बल्कि अयोध्या के राजा भी थे। सद्गुरु के अनुसार, उस दौर में एक राजा के लिए अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा जरूरी प्रजा का भरोसा और राज्य की जिम्मेदारी होती थी।सद्गुरु ने कहा कि राम ने यह फैसला अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर लिया। सद्गुरु ने इसे एक ऐसे नेता का उदाहरण बताया, जिसे कई बार अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ताकि उसके राष्ट्र का भला हो सके। और कौन ऐसा समर्पित नेता भला नहीं चाहेगा।सद्गुरु ने कहा कि रामायण कोई नियमों की किताब नहीं हैं, बल्कि ऐसे महाकाव्य हैं जो हमें जीवन की सीख देते हैं। उनके अनुसार, इन कहानियों को सिर्फ शब्दों के आधार पर नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियों को समझकर देखना चाहिए। सद्गुरु ने कहा कि हजारों साल पहले जो घटनाएं हुईं, उन्हें आज के समय में उसी तरह अपनाना सही नहीं है। इन महाकाव्यों से हमें सही-गलत, रिश्तों और जीवन के मूल्यों को समझने की सीख लेनी चाहिए

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