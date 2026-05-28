राम चरण: सुपरस्टार के बेटे से वैश्विक फ़िल्मी तारे की ओर कदम

राम चरण की रचनात्मक यात्रा, चिरंजीवी के छाया से निकलकर 'आरआरआर' की वैश्विक सफलता तक। उनकी परवरिश, संघर्ष, और कॉमेडी विजिटिंग से लेकर 'पेद्दी' की नई रिलीज तक की कहानी।
राम चरण , जो सुपरस्टार चिरंजीवी और सुरेखा के बेटे हैं, ने अपनी सिनेमा ई यात्रा में उतार-चढ़ावों से निपटते हुए अपने दर्शकों के प्रति कृतज्ञता और जिम्मेदारी का भाव व्यक्त किया है। 27 मार्च 1985 को चेन्नई में जन्मे राम चरण ने अपनी परवरिश सामान्य परिवारिक वातावरण में की, जहाँ स्टारडम की चमक को परिवार ने हमेशा निजी रखा। पिता चिरंजीवी के प्रति उनके भीतर एक अनूठा सम्मान और पीढ़ीगत जिम्मेदारी का भाव बना रहा, जिसने उन्हें अभिनय की राह पर धीरे-धीरे अग्रसर किया। शुरुआत में राम चरण का स्कूल जीवन पूरी तरह साधारण था; वे स्कूल में अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, अपने भाई-बहनों की तरह सामान्य बच्चे बनकर रहना चाहते थे। विद्यालय के दिनों में उनके पिता ने उन्हें ज़मीन से जुड़वाती शिक्षा और कड़ी मेहनत के महत्व का पाठ पढ़ाया, जिससे वे अपनी पहचान खुद बनाने की प्रेरणा से भरपूर रहे.
राम चरण, जो सुपरस्टार चिरंजीवी और सुरेखा के बेटे हैं, ने अपनी सिनेमाई यात्रा में उतार-चढ़ावों से निपटते हुए अपने दर्शकों के प्रति कृतज्ञता और जिम्मेदारी का भाव व्यक्त किया है। 27 मार्च 1985 को चेन्नई में जन्मे राम चरण ने अपनी परवरिश सामान्य परिवारिक वातावरण में की, जहाँ स्टारडम की चमक को परिवार ने हमेशा निजी रखा। पिता चिरंजीवी के प्रति उनके भीतर एक अनूठा सम्मान और पीढ़ीगत जिम्मेदारी का भाव बना रहा, जिसने उन्हें अभिनय की राह पर धीरे-धीरे अग्रसर किया। शुरुआत में राम चरण का स्कूल जीवन पूरी तरह साधारण था; वे स्कूल में अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, अपने भाई-बहनों की तरह सामान्य बच्चे बनकर रहना चाहते थे। विद्यालय के दिनों में उनके पिता ने उन्हें ज़मीन से जुड़वाती शिक्षा और कड़ी मेहनत के महत्व का पाठ पढ़ाया, जिससे वे अपनी पहचान खुद बनाने की प्रेरणा से भरपूर रहे
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