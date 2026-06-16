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राम मंदिर में चंदा चोरी: एसआईटी 2021 से पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जिम्मेदारियों की भी पड़ताल शुरू

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राम मंदिर में चंदा चोरी: एसआईटी 2021 से पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जिम्मेदारियों की भी पड़ताल शुरू
राम मंदिरचंदा चोरीएसआईटी जांच
📆16-06-2026 21:58:00
📰Amar Ujala
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राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी दानराशि में गड़बड़ी के मामले में एसआईटी पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है। मंदिर परिसर और विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत 150 से अधिक लोगों की सूची भी मांगी गई है, जिनमें बाहर से आए लोग भी शामिल हैं। एसआईटी यह भी जांच रही है कि इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे हुई, उन्हें कौन-सी जिम्मेदारियां दी गईं और कार्यप्रणाली की निगरानी कैसे की जाती थी। पूर्व में दर्शन व्यवस्था से जुड़े कुछ शिकायतें भी सामने आई थीं। पारंपरिक नेता इस मामले को सनातन धर्म के नाम पर राजनीतिक बनाकर चिह्नित करते हुए आरोप लगाते हैं।

राम जन्मभूमि मंदिर में चंदा चोरी के मामले में एसआईटी गहन जांच जारी रख रही है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी वर्ष 2021 से लेकर वर्तमान तक के संपूर्ण रिकॉर्ड को खंगाल रही है। मंदिर परिसर और उससे जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत रहने वाले लोगों का ब्योरा जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट से उन कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है, जो पिछले वर्षों में विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए थे। मंदिर परिसर, दर्शन व्यवस्था, अतिथि प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा सहयोग और अन्य व्यवस्थाओं में करीब 150 से अधिक लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी बताई जा रही है जो अयोध्या के बाहर से आए और समय के साथ महत्वपूर्ण दायित्व संभालने लगे। एसआईटी यह भी पता लगा रही है कि इन लोगों की नियुक्ति या तैनाती किस प्रक्रिया के तहत हुई, उन्हें कौन-कौन सी जिम्मेदारियां दी गईं और उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी किस स्तर पर की जाती थी। जांच के दौरान यह पहलू भी सामने आया है कि क्या मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए सभी लोगों का पर्याप्त सत्यापन और पृष्ठभूमि परीक्षण किया गया था। एसआईटी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि संवेदनशील व्यवस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों के चयन और निगरानी की प्रक्रिया कितनी प्रभावी थी। यदि स्क्रीनिंग और निगरानी व्यवस्था मजबूत होती तो ऐसी घटनाएं कम की जा सकती थीं। मामले के सामने आने के बाद पारंपरिक नेता भी अपनी बात रखने आए। महंत धर्मदास ने कहा कि ट्रस्ट का अर्थ ही विश्वास होता है, लेकिन जब विश्वास समाप्त होने लगे तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। उन्होंने अयोध्या के संतों और स्थानीय लोगों की उपेक्षा का जिक्र किया। जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मामले को सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बताते हुए राजनीतिक आरोप लगाए।इससे पहले भी राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन व्यवस्था से जुड़े कुछ शिकायतें सामने आती रही हैं। समय-समय पर वीआईपी पास, विशेष दर्शन अथवा प्राथमिकता सुविधा दिलाने के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप चर्चा में रहे हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इन मामलों में स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन मौजूदा जांच के दौरान पुराने विवाद और शिकायतें भी फिर से चर्चा में आ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी उन सभी पहलुओं को जोड़कर देख रही है जिनसे व्यवस्थागत कमजोरियों का संकेत मिलता हो.

राम जन्मभूमि मंदिर में चंदा चोरी के मामले में एसआईटी गहन जांच जारी रख रही है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी वर्ष 2021 से लेकर वर्तमान तक के संपूर्ण रिकॉर्ड को खंगाल रही है। मंदिर परिसर और उससे जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत रहने वाले लोगों का ब्योरा जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट से उन कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है, जो पिछले वर्षों में विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए थे। मंदिर परिसर, दर्शन व्यवस्था, अतिथि प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा सहयोग और अन्य व्यवस्थाओं में करीब 150 से अधिक लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी बताई जा रही है जो अयोध्या के बाहर से आए और समय के साथ महत्वपूर्ण दायित्व संभालने लगे। एसआईटी यह भी पता लगा रही है कि इन लोगों की नियुक्ति या तैनाती किस प्रक्रिया के तहत हुई, उन्हें कौन-कौन सी जिम्मेदारियां दी गईं और उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी किस स्तर पर की जाती थी। जांच के दौरान यह पहलू भी सामने आया है कि क्या मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए सभी लोगों का पर्याप्त सत्यापन और पृष्ठभूमि परीक्षण किया गया था। एसआईटी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि संवेदनशील व्यवस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों के चयन और निगरानी की प्रक्रिया कितनी प्रभावी थी। यदि स्क्रीनिंग और निगरानी व्यवस्था मजबूत होती तो ऐसी घटनाएं कम की जा सकती थीं। मामले के सामने आने के बाद पारंपरिक नेता भी अपनी बात रखने आए। महंत धर्मदास ने कहा कि ट्रस्ट का अर्थ ही विश्वास होता है, लेकिन जब विश्वास समाप्त होने लगे तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। उन्होंने अयोध्या के संतों और स्थानीय लोगों की उपेक्षा का जिक्र किया। जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मामले को सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बताते हुए राजनीतिक आरोप लगाए।इससे पहले भी राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन व्यवस्था से जुड़े कुछ शिकायतें सामने आती रही हैं। समय-समय पर वीआईपी पास, विशेष दर्शन अथवा प्राथमिकता सुविधा दिलाने के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप चर्चा में रहे हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इन मामलों में स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन मौजूदा जांच के दौरान पुराने विवाद और शिकायतें भी फिर से चर्चा में आ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी उन सभी पहलुओं को जोड़कर देख रही है जिनसे व्यवस्थागत कमजोरियों का संकेत मिलता हो

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राम मंदिर चंदा चोरी एसआईटी जांच दानराशि गड़बड़ी अयोध्या मंदिर प्रबंधन

 

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