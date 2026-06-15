राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण: एसआईटी ने शुरुआती क Leigh informations ली, उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने श्रीरामजन्मभूमि परिसर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने दानपात्रों की धनराशि की गणना की प्रक्रिया, नकदी जमा कराने की प्रोसेस, गोपनीय कक्ष में सुरक्षा व्यवस्था, कैमरों की संख्या और उनके संचालन की स्थिति जैसे मुद्दों पर ट्रस्ट पदाधिकारियों और मंदिर से जुड़े व्यक्तियों से विस्तृत चर्चा की। चंपतराय महासचिव और गोपाल राव व्यवस्थापक ने एसआईटी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया। एसआईटी ने संदिग्ध कर्मियों से भी पूछताछ की।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने परिसर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के तीनों सदस्य सोमवार को अपराह्न श्री रामजन्मभूमि परिसर में पहुंचे और यात्री सुविधा केंद्र के सभागार में बैठकर दानपात्रों के निरीक्षण और संबंधित कर्मियों से पूछताछ की। एसआईटी ने दानपात्रों की धनराशि की गणना, नकदी जमा कराने की प्रक्रिया, गोपनीय कक्ष में सुरक्षा व्यवस्था , कैमरों की संख्या और उनके संचालन की स्थिति जैसे मुद्दों पर ट्रस्ट पदाधिकारियों और मंदिर से जुड़े व्यक्तियों से विस्तृत चर्चा की। चंपतराय महासचिव और गोपाल राव व्यवस्थापक ने एसआईटी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने संदिग्ध कर्मियों से भी पूछताछ की, जिन्हें दबोचा गया है और नकदी बरामद हुई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आइजी किरण एस.

और नीलरतन कुमार सदस्य अन्य सभी लोगों के साथ बैठक करtainted cash counting और security information ली। एसआईटी ने कैमरों के सीडीआर की पड़ताल भी की और सभी कैमरे संचालित पाए गए। एसआईटी दस दिनों की जांच करेगी और फिर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रकरण में देश भर में सुर्खियां देखने को मिल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद से जुड़े मामले दर्ज हैं। यह जांच लोगों की श्रद्धालु भावनाओं के शोषण की जांच के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दानपात्रों में से निकाली गई नकदी की जांच और उसकी लापता की स्थिति साफ़ होने के बाद ही सत्य सामने आएगा। एसआईटी के कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम सूत्रों से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा की धनराशि में लोकसभा चुनाव के बाद से बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और लोगों का यह अनुभव है कि इस धनराशि में मुश्किल से कोई लापता का इंसान हो सकता है। एसआईटी के सदस्यों को मंदिर प्रांगण में भी निरीक्षण करते हुए दानपेटिकाओं को दिखाया गया। कमिश्नर ने रामलला का दर्शन कराया और उसके बाद परकोटे के मंदिरों की यात्रा की। एसआईटी की जांच लगातार दिन चल रही है और इस दौरान सभी संबंधित लोगों से बातचीत हो रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई है जो सभी गोष्टियों को सील कर देगी। एसआईटी ने शुरुआत में दानपात्रों की संख्या, प्रतिदिन आने वाले औसत धन, बाउचर बनाने की प्रक्रिया और नकदी के जमा होने के बाद के रिकॉर्डों की जांच शुरू की है। एसआईटI के प्रश्नों के जवाबों में मंदिर प्रबंधन ने हर बिंदु पर सहायता की है। दूसरी ओर्सूत्र कहते हैं कि एसआईटी ने पहले दिन में ही जो कुछ देखा वह ऐसा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुनिश्चित दिखती है। हालांकि संदिग्धियों की पुष्टि नहीं हुई है, पर एसआईटी ऐसे ही सभी संदिग्धियों को सीखने का प्रयास कर रही है। दानपात्रों में नकदी की गिनती और जमा की प्रक्रिया बहुत सख्ती से होती है और इसमें कई कर्मचारी शामिल होते हैं। यहाँ तक कि गोपनीय कक्ष में भी कैमरे लगे हैं जो पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करते हैं। एसआईटी ने उन कैमरों के संचालन की स्थिति भी जांच ली है और पता चला कि सभी कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं। एसआईटी ने मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक की सभी बातों को देखा है और आने वाले दिनों में और निरीक्षण करेगी। एसआईटII ने पहले दिन में ही शुरुआती क Leigh informations ली हैं और पूरे परिसर की जांच के लिए तैयारी की है। एसआईटी दस दिनों की अवधि में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। प्रकरण में एक गैंग का भी हाथ लगता है जिसके कारण कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एसआईटी ने उन सभी लोगों से पूछताछ की है जिनके नाम प्रकरण में आए हैं। एसआईटII ने दानपात्रों की प्रतिक्रिया देखी और लोगों की श्रद्धा को देखते हुए धनराशि की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। एसआईटी के सदस्यों ने कहा कि वह जांच के दौरान कोई भी दबाओ नहीं डालेंगे और हर चीज पारदर्शी रहेगी। एसआईटII की जांच की है तो सारी जानकारी एक सरल तरीके से सामने आएगी। एसआईटII के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे सभी लोगों से बात करेंगे और हर कोई सही जवाब देगा। एसआईटII की जांच दस दिन तक जारी रहेगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार उस पर कार्यवाही करेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण विशेष जांच दल एसआईटी जांच चंपतराय गोपाल राव रामजन्मभूमि दानपात्रों की नकदी गिनती धनराशि चोरी सुरक्षा व्यवस्था

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 10वीं गिरफ्तारी: नवी मुंबई से भगवंत सिंह पकड़ा गया, मर्डर के लिए हथियार लेकर उदय...Maharashtra NCP Leader Baba Ziauddin Siddique Murder Firing Case Updates; Follow Baba Siddique Shot Dead, Latest News, Headlines And Informations On Dainik Bhaskar.

Read more »

3 बच्चों की मां ने छोड़ी मास्टरनी की नौकरी, बस 2 घंटे कैमरे के सामने करती है ऐसा काम, झमाझम हो रही कमाई!एक महिला ने अच्छी-खासी लॉ टीचर की नौकरी छोड़ दी और अब कैम गर्ल का काम करने लगी. 3 बच्चों की मां महज 2 घंटे काम करके झमाझम कमाई करने लगी है. महिला का नाम लुसी लेह (Lucy Leigh) है, जो 37 साल की है.

Read more »

नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23मी. भाला फेंका: यह उनका ऑलटाइम बेस्ट थ्रो, ऐसा करने वाले तीसरे एशिया...Doha Diamond League 2025 Details Update; Follow Doha Diamond League Indian Atheletes, Venue, Date And Other Informations On Dainik Bhaskar. भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका। उन्होंने पहले प्रयास में 88.

Read more »

फिजिकल हेल्थ- बार–बार हैवी पीरियड्स: हो सकता है यूटेरिन फाइब्रॉइड, डॉक्टर से जानें ये क्या है, इन 12 लक्षणो...Uterine Fibroids Kya Hota Hai ? Follow Uterine Fibroids Symptoms, Causes And Treatment Details, Informations On Dainik Bhaskar. यूटेरिन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? इनके लक्षण और कारण क्या हैं? कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

Read more »

फिजिकल हेल्थ- बार–बार हैवी पीरियड्स: हो सकता है यूटेरिन फाइब्रॉइड, डॉक्टर से जानें ये क्या है, इन 12 लक्षणो...Uterine Fibroids Kya Hota Hai ? Follow Uterine Fibroids Symptoms, Causes And Treatment Details, Informations On Dainik Bhaskar. यूटेरिन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? इनके लक्षण और कारण क्या हैं? कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

Read more »

यूपी में इस साल डेढ़ लाख भर्तियां होंगी: पुलिस में 80 हजार, शिक्षा विभाग में 50 हजार पद; 10 साल में 10 लाख ...Uttar Pradesh (UP) Government Upcoming Jobs 2026 Status Details Update; Follow Yogi Adityanath Govt Police Recruitment Announcement, Eligibility Criteria, Exams Expected Dates Informations On Dainik Bhaskar.

Read more »