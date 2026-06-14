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राम मंदिर दान घोटाला: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा- करोड़ों की आस्था पर डकैती हुई

राजनीति News

राम मंदिर दान घोटाला: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा- करोड़ों की आस्था पर डकैती हुई
राम मंदिर दान घोटालाअवधेश प्रसाद बयानराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट
📆14-06-2026 04:56:00
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अयोध्या राम मंदिर के दान घोटाले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान

अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दौरान चंदे और दानों में हुई कथित हेरफेरी का मामला देश भर में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर सरकार पर तेज आरोप लगाया है। उन्होंने इसे एक साधारण घोटाले के रूप में नहीं बल्कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था पर डकैती के रूप में परिभाषित किया। सांसद के द्वारा यह कहा गया कि जब एक डकैत किसी घर में घुसकर धन लूटता है तो वह सिर्फ सामान की हड़ताल करता है, लेकिन यहाँ करोड़ों लोगों के दिलों में बसी आस्था पर हमला किया गया है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो पूरे देश में भावनाओं को छू रहा है। मामला उत्पन्न हालिया घटनाओं के बारे में है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा दान पात्रों और संदर्वित राशियों में हेरफेरी का आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कर्मचारियों के घरों पर अवैध रूप से चप्पेमारी की गई और लाखों रुपये का मालद्वारा बरामद किया गया। इसके बाद विशेष अनुसन्धान टीम (SIT) की गठन की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि दानपात्रों से लेकर CCTV फूटेज तक सभी साक्ष्यों की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। सपा के लोगों ने इसे सिर्फ एक आंतरिक ट्रस्ट की बदले में बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है और कहा कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार का सidious व्यवस्था नहीं है, बल्कि देशवासियों के भावनात्मक स्तर पर सीधा हमला है। राम मंदिर का प्रशासनिक संचालन करने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निकाय (अब राम मंदिर ट्रस्ट) और उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर कई बार बड़ा हाथ मिला चुकी है। मनोनीत मंत्री सूर्य प्रताप शarma ने बताया कि यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार भी जांच शुरू करेगी। हालांकि विपक्ष पार्टियों ने इसे एक बड़े राष्ट्रीय षड्यंत्र की तरह पेश किया है और पूछ Rajasthan ​​के बादância द्वारा जांच की मांग की जा रही है। इसके दौरान कई बार खुद कार्यवाहक तकनीकी विशेषज्ञों ने कहा कि दान राशि का हिसाब-किताब पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए और सभी लेन-देन वैध प्रमाण पत्रों के साथ होने चाहिए। वर्तमान स्थिति में यह मुद्दा राजनीति क बलibling की तरह उभरकर सामने आया है। विपक्ष पार्टियां इसे एक बड़ा आलोचना का विषय बनाकर सरकार पर दबाव डाल रही हैं। एक ओर तो देश के करोड़ों भक्त और श्रद्धालु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना प्रिय सहयोग दे रहे हैं और दूसरी ओर कुदुर्ती तंत्रों का इस्तेमाल कर कुछ व्यक्तियों के लिए यह अवसर बनाया जा रहा है। जनता की भावनाओं पर म bureaucrat का ऐसा हमला दिशा में गंभीर प्रश्न उठाता है। आने वाले समय में इस मुद्दे की ओर देखते हुए और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा रह जाएगी.

अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दौरान चंदे और दानों में हुई कथित हेरफेरी का मामला देश भर में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर सरकार पर तेज आरोप लगाया है। उन्होंने इसे एक साधारण घोटाले के रूप में नहीं बल्कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था पर डकैती के रूप में परिभाषित किया। सांसद के द्वारा यह कहा गया कि जब एक डकैत किसी घर में घुसकर धन लूटता है तो वह सिर्फ सामान की हड़ताल करता है, लेकिन यहाँ करोड़ों लोगों के दिलों में बसी आस्था पर हमला किया गया है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो पूरे देश में भावनाओं को छू रहा है। मामला उत्पन्न हालिया घटनाओं के बारे में है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा दान पात्रों और संदर्वित राशियों में हेरफेरी का आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कर्मचारियों के घरों पर अवैध रूप से चप्पेमारी की गई और लाखों रुपये का मालद्वारा बरामद किया गया। इसके बाद विशेष अनुसन्धान टीम (SIT) की गठन की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि दानपात्रों से लेकर CCTV फूटेज तक सभी साक्ष्यों की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। सपा के लोगों ने इसे सिर्फ एक आंतरिक ट्रस्ट की बदले में बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है और कहा कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार का सidious व्यवस्था नहीं है, बल्कि देशवासियों के भावनात्मक स्तर पर सीधा हमला है। राम मंदिर का प्रशासनिक संचालन करने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निकाय (अब राम मंदिर ट्रस्ट) और उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर कई बार बड़ा हाथ मिला चुकी है। मनोनीत मंत्री सूर्य प्रताप शarma ने बताया कि यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार भी जांच शुरू करेगी। हालांकि विपक्ष पार्टियों ने इसे एक बड़े राष्ट्रीय षड्यंत्र की तरह पेश किया है और पूछ Rajasthan ​​के बादância द्वारा जांच की मांग की जा रही है। इसके दौरान कई बार खुद कार्यवाहक तकनीकी विशेषज्ञों ने कहा कि दान राशि का हिसाब-किताब पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए और सभी लेन-देन वैध प्रमाण पत्रों के साथ होने चाहिए। वर्तमान स्थिति में यह मुद्दा राजनीतिक बलibling की तरह उभरकर सामने आया है। विपक्ष पार्टियां इसे एक बड़ा आलोचना का विषय बनाकर सरकार पर दबाव डाल रही हैं। एक ओर तो देश के करोड़ों भक्त और श्रद्धालु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना प्रिय सहयोग दे रहे हैं और दूसरी ओर कुदुर्ती तंत्रों का इस्तेमाल कर कुछ व्यक्तियों के लिए यह अवसर बनाया जा रहा है। जनता की भावनाओं पर म bureaucrat का ऐसा हमला दिशा में गंभीर प्रश्न उठाता है। आने वाले समय में इस मुद्दे की ओर देखते हुए और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा रह जाएगी

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राम मंदिर दान घोटाला अवधेश प्रसाद बयान राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट दान में हेरफेरी SIT जांच

 

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