रायगढ़ में भाजपा के निष्कासित पार्षद की करतूत: युवक को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर मांगे 40 हजार रुपए, अब पहुँचा जेल

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक निष्कासित भाजपा पार्षद ने एक युवक को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ सत्ता और प्रभाव के नशे में चूर एक व्यक्ति ने एक आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। मामला रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक निष्कासित पार्षद , जिसका नाम श्याम भोजवानी है, ने एक युवक को गंभीर कानूनी संकट में डालने की धमकी दी और इसके बदले में मोटी रकम की माँग की। आरोपी ने युवक को डराया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो उसे दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में फंसा दिया जाएगा, जिससे उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। यह घटना समाज में राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ मदद के नाम पर शोषण की कोशिश की गई। इस पूरे विवाद की जड़ें एक प्रेम संबंध से जुड़ी हुई हैं। पुलिस की शुरुआती जांच और पीड़ित साहिल यादव के बयानों के अनुसार, साहिल का धरमजयगढ़ क्षेत्र की एक युवती के साथ पिछले करीब चार से पांच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी भी प्रेम संबंध की तरह, समय के साथ उनके बीच कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हो गए। हाल ही में विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने साहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए घरघोड़ा थाने का रुख किया। इस नाजुक स्थिति में साहिल अकेला नहीं था, वह निष्कासित भाजपा पार्षद श्याम भोजवानी के साथ थाने पहुंचा था। उस समय श्याम भोजवानी ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराकर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। बातचीत के बाद युवती सहमत हो गई और उसने पुलिस में कोई लिखित शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद मामला शांत होता प्रतीत हुआ। हालांकि, असली खेल थाने से बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ। जैसे ही साहिल और उसका परिवार घर लौटा, श्याम भोजवानी ने अपनी असली नियत जाहिर कर दी। वह शाम को ही साहिल के मोहल्ले पहुंचा और उसके परिवार के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने पुलिस स्टेशन में मामले को रफा-दफा करने के लिए काफी मेहनत की है और अब इस एहसान के बदले उसे 50 हजार रुपए चाहिए। उसने धमकी दी कि यदि यह रकम नहीं दी गई, तो वह युवती को फिर से उकसाएगा और साहिल पर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करवा देगा, जिससे उसे जेल जाना पड़ेगा। जब साहिल के परिवार ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए असमर्थता जताई, तो आरोपी ने रकम घटाकर 40 हजार रुपए कर दी, लेकिन उसका दबाव कम नहीं हुआ और वह लगातार परिवार को प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद शुरू हुआ मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला। श्याम भोजवानी ने न केवल साहिल को, बल्कि उसकी मां को भी फोन कॉल के जरिए लगातार धमकाना शुरू कर दिया। वह बार-बार कॉल करता और याद दिलाता कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वह आसानी से उसे सलाखों के पीछे भेज सकता है। परिवार इस मानसिक दबाव के कारण अत्यंत तनाव में आ गया था। लेकिन साहिल ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक सूझबूझ भरा कदम उठाया। उसने आरोपी के साथ हुई बातचीत और उसकी धमकियों की मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसके पास पर्याप्त सबूत जमा हो गए हैं, तो उसने बिना डरे घरघोड़ा थाने में जाकर इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। युवक ने पुलिस को यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी ने उससे पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि यह सब निष्कासित पार्षद की निजी साजिश थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। जब साहिल ने पुलिस को वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी, तो आरोपी के झूठ की पोल पूरी तरह खुल गई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी श्याम भोजवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। रविवार को पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस मामले पर रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस या कानून का भय दिखाकर आम जनता से अवैध वसूली करना एक अक्षम्य अपराध है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आएं और तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि अपराध ियों को कड़ी सजा मिल सके और समाज में कानून का शासन बना रहे.

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ सत्ता और प्रभाव के नशे में चूर एक व्यक्ति ने एक आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। मामला रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक निष्कासित पार्षद, जिसका नाम श्याम भोजवानी है, ने एक युवक को गंभीर कानूनी संकट में डालने की धमकी दी और इसके बदले में मोटी रकम की माँग की। आरोपी ने युवक को डराया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो उसे दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में फंसा दिया जाएगा, जिससे उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। यह घटना समाज में राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ मदद के नाम पर शोषण की कोशिश की गई। इस पूरे विवाद की जड़ें एक प्रेम संबंध से जुड़ी हुई हैं। पुलिस की शुरुआती जांच और पीड़ित साहिल यादव के बयानों के अनुसार, साहिल का धरमजयगढ़ क्षेत्र की एक युवती के साथ पिछले करीब चार से पांच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी भी प्रेम संबंध की तरह, समय के साथ उनके बीच कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हो गए। हाल ही में विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने साहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए घरघोड़ा थाने का रुख किया। इस नाजुक स्थिति में साहिल अकेला नहीं था, वह निष्कासित भाजपा पार्षद श्याम भोजवानी के साथ थाने पहुंचा था। उस समय श्याम भोजवानी ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराकर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। बातचीत के बाद युवती सहमत हो गई और उसने पुलिस में कोई लिखित शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद मामला शांत होता प्रतीत हुआ। हालांकि, असली खेल थाने से बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ। जैसे ही साहिल और उसका परिवार घर लौटा, श्याम भोजवानी ने अपनी असली नियत जाहिर कर दी। वह शाम को ही साहिल के मोहल्ले पहुंचा और उसके परिवार के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने पुलिस स्टेशन में मामले को रफा-दफा करने के लिए काफी मेहनत की है और अब इस एहसान के बदले उसे 50 हजार रुपए चाहिए। उसने धमकी दी कि यदि यह रकम नहीं दी गई, तो वह युवती को फिर से उकसाएगा और साहिल पर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करवा देगा, जिससे उसे जेल जाना पड़ेगा। जब साहिल के परिवार ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए असमर्थता जताई, तो आरोपी ने रकम घटाकर 40 हजार रुपए कर दी, लेकिन उसका दबाव कम नहीं हुआ और वह लगातार परिवार को प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद शुरू हुआ मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला। श्याम भोजवानी ने न केवल साहिल को, बल्कि उसकी मां को भी फोन कॉल के जरिए लगातार धमकाना शुरू कर दिया। वह बार-बार कॉल करता और याद दिलाता कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वह आसानी से उसे सलाखों के पीछे भेज सकता है। परिवार इस मानसिक दबाव के कारण अत्यंत तनाव में आ गया था। लेकिन साहिल ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक सूझबूझ भरा कदम उठाया। उसने आरोपी के साथ हुई बातचीत और उसकी धमकियों की मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसके पास पर्याप्त सबूत जमा हो गए हैं, तो उसने बिना डरे घरघोड़ा थाने में जाकर इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। युवक ने पुलिस को यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी ने उससे पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि यह सब निष्कासित पार्षद की निजी साजिश थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। जब साहिल ने पुलिस को वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी, तो आरोपी के झूठ की पोल पूरी तरह खुल गई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी श्याम भोजवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। रविवार को पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस मामले पर रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस या कानून का भय दिखाकर आम जनता से अवैध वसूली करना एक अक्षम्य अपराध है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आएं और तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके और समाज में कानून का शासन बना रहे





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रायगढ़ पुलिस जबरन वसूली छत्तीसगढ़ न्यूज़ निष्कासित पार्षद कानूनी कार्रवाई

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