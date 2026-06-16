रायगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से मादा हाथी की दर्दनाक मौत

रायगढ़ जिले में घरघोड़ा रेंज के चारमार गांव में एक हादसा हुआ है। यहां एक मादा हाथी ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर चोट लगने के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वन विभाग की टीम और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे लेकिन हाथियों के झुंड के कारण राहत कार्य शुरू करने में काफी परेशानी हुई।

छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले में घरघोड़ा रेंज के चारमार गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक मादा हाथी ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर चोट लगने के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हाथियों का झुंड घटनास्थल के आसपास मौजूद रहा। वन विभाग की टीम और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे लेकिन हाथियों के झुंड के कारण राहत कार्य शुरू करने में काफी परेशानी हुई। वनकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हालात को संभालने की कोशिश की लेकिन घायल हाथी ने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद वन विभाग की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर जंगलों से गुजरने वाली रेल लाइनों पर वन्यजीव ों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले में घरघोड़ा रेंज के चारमार गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक मादा हाथी ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर चोट लगने के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हाथियों का झुंड घटनास्थल के आसपास मौजूद रहा। वन विभाग की टीम और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे लेकिन हाथियों के झुंड के कारण राहत कार्य शुरू करने में काफी परेशानी हुई। वनकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हालात को संभालने की कोशिश की लेकिन घायल हाथी ने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद वन विभाग की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर जंगलों से गुजरने वाली रेल लाइनों पर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं





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