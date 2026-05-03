रायबरेली: 17 दिन बाद कब्र से निकाला शव, पोस्टमार्टम के आदेश

ऊंचाहार, रायबरेली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसकी मां की शिकायत पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने एक परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है। 16 अप्रैल को एक युवक, राहुल, की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। राहुल की मां, अनीता, को अपने बेटे की मौत पर संदेह है और उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल के दोस्तों ने उसकी हत्या की है। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर, स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ विसंगतियां पाई गईं, जिसके कारण यह मामला संदिग्ध लगने लगा। इस संदेह को दूर करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए, जिलाधिकारी ने 17 दिन बाद राहुल के शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया। यह निर्णय अनीता की शिकायत के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। अनीता ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायत ी पत्र में बताया कि 16 अप्रैल को राहुल के दो दोस्त उसके घर आए थे। उन्होंने राहुल को एक शादी में शामिल होने के लिए साथ ले जाने की बात कही। उसी रात, लगभग 11 बजे, उन्हें एक फोन आया जिसमें बताया गया कि राहुल की तबीयत खराब है और उसे एम्स ले जाया जा रहा है। अनीता और उनके परिवार के सदस्य तुरंत एम्स के लिए रवाना हो गए। हालांकि, रास्ते में ही उन्हें एक और फोन आया जिसमें बताया गया कि राहुल की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव गांव वापस लाया जा रहा है। जब वे घर पहुंचे, तो उन्होंने राहुल का शव चारपाई पर पाया। अगले दिन, राहुल के शव को पूरे खरौली तीन गंगा घाट पर दफना दिया गया। अनीता को शुरू से ही अपने बेटे की मौत पर संदेह था और उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, ताकि सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें न्याय चाहिए। जिलाधिकारी सरनजीत सिंह ब्रोका ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए क्षेत्राधिकारी डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी और नायब तहसीलदार शंभूशरण पांडेय को घटना की गहन जांच करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने बारीकी से जांच की और अपनी आख्या जिलाधिकारी को सौंपी। आख्या के आधार पर, जिलाधिकारी ने राहुल के शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। रविवार को, नायब तहसीलदार राजस्व और पुलिस टीम श्मशान घाट पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल के शव को गंगा की रेत से बाहर निकलवाया। कार्यवाहक कोतवाल संजय कुमार शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग अनीता को न्याय मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा मिलने से ही अनीता को कुछ हद तक शांति मिल पाएगी.

रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने एक परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है। 16 अप्रैल को एक युवक, राहुल, की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। राहुल की मां, अनीता, को अपने बेटे की मौत पर संदेह है और उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल के दोस्तों ने उसकी हत्या की है। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर, स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ विसंगतियां पाई गईं, जिसके कारण यह मामला संदिग्ध लगने लगा। इस संदेह को दूर करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए, जिलाधिकारी ने 17 दिन बाद राहुल के शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया। यह निर्णय अनीता की शिकायत के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। अनीता ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 16 अप्रैल को राहुल के दो दोस्त उसके घर आए थे। उन्होंने राहुल को एक शादी में शामिल होने के लिए साथ ले जाने की बात कही। उसी रात, लगभग 11 बजे, उन्हें एक फोन आया जिसमें बताया गया कि राहुल की तबीयत खराब है और उसे एम्स ले जाया जा रहा है। अनीता और उनके परिवार के सदस्य तुरंत एम्स के लिए रवाना हो गए। हालांकि, रास्ते में ही उन्हें एक और फोन आया जिसमें बताया गया कि राहुल की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव गांव वापस लाया जा रहा है। जब वे घर पहुंचे, तो उन्होंने राहुल का शव चारपाई पर पाया। अगले दिन, राहुल के शव को पूरे खरौली तीन गंगा घाट पर दफना दिया गया। अनीता को शुरू से ही अपने बेटे की मौत पर संदेह था और उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, ताकि सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें न्याय चाहिए। जिलाधिकारी सरनजीत सिंह ब्रोका ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए क्षेत्राधिकारी डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी और नायब तहसीलदार शंभूशरण पांडेय को घटना की गहन जांच करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने बारीकी से जांच की और अपनी आख्या जिलाधिकारी को सौंपी। आख्या के आधार पर, जिलाधिकारी ने राहुल के शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। रविवार को, नायब तहसीलदार राजस्व और पुलिस टीम श्मशान घाट पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल के शव को गंगा की रेत से बाहर निकलवाया। कार्यवाहक कोतवाल संजय कुमार शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग अनीता को न्याय मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा मिलने से ही अनीता को कुछ हद तक शांति मिल पाएगी





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