रायपुर में साइबर ठगी: रिटायर्ड इंजीनियर से 80 हजार रुपये की ठगी, बेटे को फंसाने की धमकी

रायपुर में एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को साइबर ठगी का शिकार बनाया गया, जहां ठगों ने दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी और 80,000 रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ठगों ने एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को झांसा देकर 80,000 रुपये की ठगी की। यह घटना डीडी नगर इलाके में हुई, जहां पीड़ित रिटायर्ड इंजीनियर को दिल्ली में उनके बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और एक झूठे रेप केस में फंसाने का डर दिखाकर पैसे ऐंठे।\पीड़ित इंजीनियर ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें 4 अप्रैल को एक व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को

दिल्ली पुलिस का अफसर बताते हुए कहा कि उनके बेटे पर रेप का आरोप है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बेटे को बचाने के लिए 1 लाख 60 हजार रुपये की मांग की। ठगों ने इंजीनियर को वीडियो कॉल भी किया और पैसे देने के लिए दबाव बनाया, जिससे इंजीनियर को लगा कि बात में सच्चाई है। घबराए हुए इंजीनियर ने तुरंत 80,000 रुपये ठगों के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए और बाकी पैसे बाद में देने का वादा किया। हालांकि, बाद में जब उन्होंने अपने बेटे से बात की, तो उन्हें पता चला कि वे साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। उनके बेटे ने बताया कि वह दिल्ली में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में कार्यरत है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।\इस घटना के बाद, पीड़ित इंजीनियर ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डीडी नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ठगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल, इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर किया है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर मिली धमकी या लालच में न आएं और अपनी निजी जानकारी साझा करने से पहले हमेशा सावधानी बरतें। साथ ही, पुलिस ने लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता फैलाने की भी बात कही है। यह घटना साइबर सुरक्षा की महत्ता को रेखांकित करती है और लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल देती है। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए, यह जरूरी है कि लोग अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को करें





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