रायपुर ओवर ब्रिज: 8 साल बाद खुलेगा रायपुर का कचना रेलवे ओवर ब्रिज, फाटक जाम से लाखों जिंदगियों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 मई को रायपुर में कचना ओवर ब्रिज का लोकार्पण कर ट्रैफिक जाम और लंबी कतारों से relief दी। निर्माण की लागत 22.79 करोड़ रुपए। इससे कई लोग कदरफाका फाटक से पहले वाहनों को नहीं पारित कर सकते थे, जिससे उन्हें ट्रैफिक जाम और लंबी कतारों का सामना करना पड़ता था।

जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी: विष्णुदेव सायछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 मई को राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। साथ ही 22.79 करोड़ रुपए की लागत से बने शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर परने कहा कि आज का दिन कचना, खम्हारडीह और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जनता की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। अब यहां ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम व पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव, राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर महापौर मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, पार्षद पुष्पा साहू, लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश बंसल, कलेक्टर डॉ.

गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।सरकारी स्कूलों की बढ़ी Fees! विरोध में रायपुर कोंग्रेसियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा- बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ CGPSC और D.El. Ed परीक्षा एक साथ! हजारों अभ्यर्थियों की बढ़ी मुश्किलें, छात्रों ने कहा-‘हमारा भविष्य दांव पर





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