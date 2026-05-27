रायपुर में नौतपा का प्रकोप: अस्पतालों में लू और उल्टी-दस्त के मामलों में तीन गुना वृद्धि

नौतपा के दौरान रायपुर में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। अस्पतालों में रोजाना 500 से अधिक मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने स्ट्रीट फूड और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी है।
रायपुर में नौतपा का प्रकोप लगातार जारी है। भीषण गर्मी और लू के कारण शहर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या तीन गुना तक बढ़ गई है। एम्स, आंबेडकर, जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें लू, डिहाइड्रेशन और उल्टी-दस्त के मामले सबसे अधिक हैं। डॉक्टरों के अनुसार, इस मौसम में खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं और फूड प्वाइजनिंग के मामले बढ़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल लगभग 60 करोड़ लोग दूषित भोजन से बीमार पड़ते हैं, जिनमें से 4.
2 लाख की मौत हो जाती है। सबसे अधिक प्रभावित 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं
हीटवेव रायपुर नौतपा लू और डिहाइड्रेशन फूड प्वाइजनिंग
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