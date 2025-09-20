Head Topics

रायबरेली में युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए प्रशिक्षण और निगरानी, कमेटी का गठन
रायबरेली जिले में रोजगार मिशन के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब युवाओं को विदेश भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी निगरानी भी की जाएगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली । निर्माण श्रमिक हों या अन्य तकनीकी कार्यों के लिए, इजरायल, जर्मनी, जापान से भी अच्छे पैकेज पर नौकरी के ऑफर आते रहे हैं। युवा इच्छुक भी रहते थे, लेकिन भाषाई बाधा के कारण दिक्कते आती थीं। अब इन युवा ओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इनकी निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए जिले स्तर पर रोजगार मिशन के तहत एक कमेटी का गठन हो गया है। अब शासन से गाइडलाइन आने का इंतजार है। बेसिक प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवा इजरायल के साथ ही जर्मनी और जापान भी रोजगार के लिए जा सकेंगे।\ विदेश ों में

निर्माण श्रमिक समेत तकनीकी कार्यों के लिए युवाओं को नौकरी का ऑफर दिया जाता था। अभी तक इन युवाओं की भर्ती अधिकतर संबंधित देश की किसी एजेंसी के जरिए की जाती थी। एजेंसी युवाओं का साक्षात्कार लेकर चयन करती थी। अभी तक इजरायल जाने के लिए निर्माण श्रमिक तैयार रहते थे। इसका कारण यह था कि इजरायल में काम करने के लिए निर्माण श्रमिकों को टूटी-फूटी अंग्रेजी सीखने से भी काम चल जाता था, लेकिन जर्मनी और जापान में काम करने के लिए वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी था। ऐसे में श्रमिक हों या फिर तकनीकी शिक्षा हासिल किए हुए युवा, वे इन देशों में जाने में कोई रुचि नहीं रखते थे। इसके साथ ही, कई बार युवा विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते थे। अब रोजगार मिशन के तहत सभी जिलों में कमेटी गठित की गई है। अब विदेश भेजने से पहले युवाओं को संबंधित देश के अनुसार जरूरत के अनुसार बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, विदेश जाने वाले युवाओं की निगरानी भी की जाएगी।\जनवरी माह में इजरायल जाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। कई लोगों ने आवेदन किया था। इजरायल की एजेंसी पीबा ने साक्षात्कार लेकर 18 निर्माण श्रमिकों का चयन किया था। शटरिंग, टाइल्स आदि के काम के लिए इन्हें प्रति माह डेढ़ लाख रुपये मिलने थे। इसके साथ ही ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलता। इनका रजिस्ट्रेशन रोजगार संगम पोर्टल पर हो गया था, लेकिन इजरायल में युद्ध के कारण इन्हें अभी भेजा नहीं गया है। अब वहां हालात स्थिर होने का इंतजार हो रहा है। रोजगार मिशन के तहत 22 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। शासन के निर्देशों पर आगे की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इसमें इजरायल जाने के लिए 18 निर्माण श्रमिकों का चयन वहां की एजेंसी ने किया था। विजय बहादुर सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

