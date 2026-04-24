रायसेन में मानवता शर्मसार: बुजुर्ग को बंधक बनाकर पेशाब पिलाने की शर्मनाक घटना

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोपियों ने बुजुर्ग को शराब में पेशाब पिलाया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुई एक हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, जिसमें कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। यह मामला रायसेन जिले के एक गांव का है, जहां एक युवक एक नाबालिग लड़की को भगा ले गया था। लड़की के परिवार ने युवक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे असफल रहे, तो उन्होंने अपना गुस्सा उस बुजुर्ग व्यक्ति पर उतारने का फैसला किया, जो उस युवक का पिता था। 7 मार्च की सुबह, लड़की के परिवार के लगभग 10 से 12 लोग दो कारों में सवार होकर बुजुर्ग के घर पहुंचे। उन्होंने पहले युवक और लड़की के बारे में पूछताछ की। जब बुजुर्ग ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया, तो दबंगों ने तुरंत उस पर और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद, आरोपियों ने लड़की की तलाश का बहाना बनाते हुए बुजुर्ग को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। परिवार ने विरोध किया, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी। बुजुर्ग को रायसेन से राजगढ़ जिले के एक गांव ले जाया गया। वहां भी जब युवक और लड़की का कोई पता नहीं चला, तो आरोपियों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बुजुर्ग को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, उनकी उम्र और लाचारी का कोई ध्यान नहीं रखा। इस हैवानियत की हद तब हो गई जब उन्होंने शराब की बोतल में पेशाब भरकर बुजुर्ग को पीने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद, इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी यह वीडियो देखा, वह स्तब्ध रह गया। इस घटना के बाद डरे हुए बुजुर्ग ने अपने परिवार के साथ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शुरुआत में, मामला पुराना होने के कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। रायसेन पुलिस ने तुरंत पीड़ित से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी जुटाई। पुलिस जांच में पता चला कि यह घटना 7 मार्च को हुई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। चूंकि यह घटना रायसेन और राजगढ़ दोनों जिलों से जुड़ी है, इसलिए दोनों जिलों की पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने समाज में बुजुर्ग ों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह आवश्यक है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, यह भी जरूरी है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोग बुजुर्ग ों के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाएं। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज में कमजोर और वंचित लोगों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा.
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुई एक हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, जिसमें कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। यह मामला रायसेन जिले के एक गांव का है, जहां एक युवक एक नाबालिग लड़की को भगा ले गया था। लड़की के परिवार ने युवक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे असफल रहे, तो उन्होंने अपना गुस्सा उस बुजुर्ग व्यक्ति पर उतारने का फैसला किया, जो उस युवक का पिता था। 7 मार्च की सुबह, लड़की के परिवार के लगभग 10 से 12 लोग दो कारों में सवार होकर बुजुर्ग के घर पहुंचे। उन्होंने पहले युवक और लड़की के बारे में पूछताछ की। जब बुजुर्ग ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया, तो दबंगों ने तुरंत उस पर और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद, आरोपियों ने लड़की की तलाश का बहाना बनाते हुए बुजुर्ग को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। परिवार ने विरोध किया, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी। बुजुर्ग को रायसेन से राजगढ़ जिले के एक गांव ले जाया गया। वहां भी जब युवक और लड़की का कोई पता नहीं चला, तो आरोपियों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बुजुर्ग को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, उनकी उम्र और लाचारी का कोई ध्यान नहीं रखा। इस हैवानियत की हद तब हो गई जब उन्होंने शराब की बोतल में पेशाब भरकर बुजुर्ग को पीने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद, इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी यह वीडियो देखा, वह स्तब्ध रह गया। इस घटना के बाद डरे हुए बुजुर्ग ने अपने परिवार के साथ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शुरुआत में, मामला पुराना होने के कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। रायसेन पुलिस ने तुरंत पीड़ित से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी जुटाई। पुलिस जांच में पता चला कि यह घटना 7 मार्च को हुई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। चूंकि यह घटना रायसेन और राजगढ़ दोनों जिलों से जुड़ी है, इसलिए दोनों जिलों की पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने समाज में बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह आवश्यक है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, यह भी जरूरी है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोग बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाएं। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज में कमजोर और वंचित लोगों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा
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