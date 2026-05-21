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राशन दुकान संचालक मो. समद को 17 पुड़िया और 270 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है

Crime News

राशन दुकान संचालक मो. समद को 17 पुड़िया और 270 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है
राशन दुकान संचालकगांजा तस्करीमादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
📆21-05-2026 14:47:00
📰Dainik Jagran
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जमशेदपुर के बर्मामाइंस में एक राशन दुकान संचालक मो. समद को 17 पुड़िया और 270 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राशन दुकान की आड़ में गांजाबर्मामाइंस पुलिस ने 17 पुड़िया और 270 ग्राम गांजा जब्त किया।

जमशेदपुर के बर्मामाइंस में एक राशन दुकान संचालक मो. समद को 17 पुड़िया और 270 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राशन दुकान की आड़ में गांजबर्मामाइंस पुलिस ने 17 पुड़िया और 270 ग्राम गांजा जब्त किया।लौहनगरी के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने कैरेज कालोनी स्थित मुस्लिम बस्ती से एक शातिर तस्कर को 17गिरफ्तार आरोपी की पहचान फलक स्टोर नामक राशन दुकान के संचालक मो.

समद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी राशन दुकान कीएसएसपी को मिली थी गुप्त सूचना, बनाई गई स्पेशल टीम जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडेय को बुधवार देर शाम गुप्त सूचना मिली थी कि कैरेज कॉलोनी में राशन दुकान संचालक द्वारा अवैध रूप से नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तुरंत सिटी एसपी की निगरानी और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया।गठित टीम ने स्थानीय दंडाधिकारी (मैजिस्ट्रेट) की मौजूदगी में फलक राशन दुकान पर अचानक दबिश दी। इस छापेमारी दल में टैंगो जवान, पीसीआर वैन और बर्मामाइंस थाना की गश्ती टीम शामिल थी। गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर एक प्लास्टिक की थैली मेंडकैती और मारपीट के मामले में पहले भी जा चुका है जेल बर्मामाइंस थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मो.

समद का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह इससे पहले भी डकैती और जानलेवा मारपीट जैसे गंभीर मामलों में जेल की हवा खा चुका है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने खुद को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए राशन दुकान खोली, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। आरोपी गांजा तस्करी का नेटवर्क चलाने लगा। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है ताकि शहर में गांजा सप्लाई करने वाले मुख्य सरगनाओं का पता लगाया जा सके।जमशेदपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिछले दो महीनों (मार्च और अप्रैल) में हुई कुछ प्रमुख गिरफ्तारियों का विवरण इस प्रकार है:12 मार्च मानगो क्षेत्र पुलिस ने गुप्त सूचना पर नाकेबंदी कर दो अंतरराज्यीय तस्करों को दबोचा। इनके पास से 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जो28 मार्च साकची बस स्टैंड चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसके बैग से 2.5 किलोग्राम गांजा और नशीली दवाएं बरामद की गईं। 15 अप्रैल परसुडीह ब्राउन शुगर और गांजे के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार। इनके पास से भारी मात्रा में पुलिस ने गश्ती के दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोका। जांच में उनके पास से 1.2 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। आरोपी जेल भेजे गए।जमशेदपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार के अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही हो, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या एसएसपी कार्यालय को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा

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राशन दुकान संचालक गांजा तस्करी मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई गुप्त सूचना स्पेशल टीम नाकेबंदी अंतरराज्यीय तस्कर गांजा तस्करी का नेटवर्क मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा

 

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