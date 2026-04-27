राशिद खान ने भारत पर दिल खोलकर लुटाया प्यार, आईपीएल को बताया नंबर-1 लीग

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत उनके लिए दूसरे घर की तरह है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों की सराहना की है। साथ ही, राशिद खान ने आईपीएल को दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग बताया है।

आईपीएल में दुनिया भर के स्टार क्रिकेट र्स हिस्सा लेते हैं। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग खेलने के लिए खिलाड़ी भारत आते हैं और लगभग दो महीने तक यहां रहते हैं। पहले भी कई विदेशी खिलाड़ी भारत पर प्यार लुटा चुके हैं, और अब एक और विदेशी खिलाड़ी ने भारत पर दिल खोलकर प्यार लुटाया है। सालों से आईपीएल खेल रहे इस खिलाड़ी ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि उन्हें भारत ीय लोग काफी पसंद हैं। साथ ही, बीसीसीआई की भी सराहना की है। दिल खोलकर लुटाया भारत पर प्यार 2017 से आईपीएल खेल रहे राशिद खान ही वह खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत की सराहना की और भारत ीय लोगों के बारे में भी बात की। राशिद खान का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राशिद ने यह बयान किस प्लेटफॉर्म पर और किस मौके पर दिया है। राशिद खान ने कहा, "सबसे पहले तो, भारत मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। भारत ीय क्रिकेट बोर्ड और भारत ीय खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान टीम की बहुत मदद की है और हमने भारत में प्रैक्टिस भी किया है। भारत मेरे लिए बहुत खास है। भारत के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी भारत के लोगों को बहुत प्यार करता हूं। मुझे भारत से बहुत प्यार है।" आईपीएल को बताया नंबर-1 लीग इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और फिर इसी की तर्ज पर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स ने अपनी-अपनी लीगों की शुरुआत की। राशिद खान ने आईपीएल को नंबर-1 क्रिकेट लीग करार दिया। उन्होंने कहा, "दूसरा, जब आईपीएल की बात आती है, तो यह कहना जरूरी है कि यह दुनिया की नंबर एक लीग है। दुनिया में कहीं भी आईपीएल जैसी कोई दूसरी फ्रेंचाइजी लीग नहीं है। आईपीएल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आईपीएल में मौजूद प्रतिभा का स्तर दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। आईपीएल एक बेहद प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट है। यह किसी विश्व कप से कम नहीं है।" राशिद खान के आईपीएल रिकॉर्ड्स 2017 से आईपीएल में खेल रहे राशिद खान ने अब तक कुल 144 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 24.

22 के औसत से 166 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7.17 की इकोनॉमी से रन दिए। वहीं, आईपीएल 2026 में राशिद खान ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 31.88 के औसत से 8 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 8.79 की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। राशिद खान ने अपने प्रदर्शन के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट और आईपीएल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया है





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