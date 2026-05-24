राशिद अल्वी का कांग्रेस पर सवाल, राहुल गांधी की मुस्लिम नेताओं से समुदाय मुद्दों पर अपील पर कांग्रेस नेता ने कटघरे में खड़ा किया

राशिद अल्वी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुस्लिम नेताओं से समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील पर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, तो बेहतर होगा कि मुसलमान खुद आवाज उठाने के बजाय हिंदू लोग उनके लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सलाहकार समितियों में, क्या भोजशाला के मुद्दे पर कोई बहस हुई? क्या आपने इस मुद्दे पर बात की कि नेपाल सीमा पर 350 मस्जिदों और मदरसों को ताला लगा दिया गया है या उन्हें गिरा दिया गया है? कर्नाटक में, जहां हमारी सरकार है, फकीर कॉलोनी में 400 मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। पार्टी ने मुस्लिम मुद्दों पर बात करने के लिए अपने ही किसी वरिष्ठ मुस्लिम नेता को आमंत्रित नहीं किया। ऐसी संस्था पर कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो उन्हें केवल ‘अल्पसंख्यक’ समूह के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि विशेष रूप से एक ‘मुसलमान’ के रूप में अपनी आवाज उठानी चाहिए।

राशिद अल्वी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुस्लिम नेता ओं से समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील पर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, तो बेहतर होगा कि मुसलमान खुद आवाज उठाने के बजाय हिंदू लोग उनके लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सलाहकार समितियों में, क्या भोजशाला के मुद्दे पर कोई बहस हुई?

क्या आपने इस मुद्दे पर बात की कि नेपाल सीमा पर 350 मस्जिदों और मदरसों को ताला लगा दिया गया है या उन्हें गिरा दिया गया है? कर्नाटक में, जहां हमारी सरकार है, फकीर कॉलोनी में 400 मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। पार्टी ने मुस्लिम मुद्दों पर बात करने के लिए अपने ही किसी वरिष्ठ मुस्लिम नेता को आमंत्रित नहीं किया। ऐसी संस्था पर कौन भरोसा करेगा?

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो उन्हें केवल ‘अल्पसंख्यक’ समूह के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि विशेष रूप से एक ‘मुसलमान’ के रूप में अपनी आवाज उठानी चाहिए





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