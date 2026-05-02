राशिफल 3 मई: किस्मत आपके साथ, कुछ राशियों के लिए शुभ समाचार, कुछ को सतर्कता बरतनी होगी

3 मई का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेतों से भरा है। मेष राशि के लिए करियर में सफलता, वृषभ राशि के लिए धन लाभ, मिथुन राशि के लिए नई शुरुआत और कर्क राशि के लिए परिवार का साथ खास रहेगा। कुछ राशियों को सतर्कता बरतनी चाहिए।
रविवार, 3 मई को कई तरह के शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। करियर-कारोबार में लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी और अचानक लाभ प्राप्ति के साथ कहीं से कुछ राशि वालों को शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। हालांकि, कुछ राशियों को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। आइए जानते हैं कि 3 मई का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए आज किस्मत आपके साथ खड़ी है, बस आपको कदम बढ़ाना है। व्यापार में सफलता के संकेत साफ दिख रहे हैं और नौकरी वालों के लिए प्रमोशन की चर्चा हवा में है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए जनसमर्थन बढ़ेगा। एक बड़ा सपना, नया घर, अब हकीकत बनने की ओर है, बस पिता का आशीर्वाद और सलाह लेना मत भूलिए। वृषभ राशि के लिए आज सुकून आपके पास खुद चलकर आएगा। जो चिंता आपको अंदर से खाए जा रही थी, वो खत्म होती नजर आएगी। ननिहाल पक्ष से धन लाभ आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। रुके हुए सरकारी काम भी अब गति पकड़ेंगे। ध्यान रखें, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। समय और पैसे का सही इस्तेमाल ही आज की जीत है। मिथुन राशि के लिए आज नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है। दिल की कोई बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है। परिवार के साथ खास पल बिताने का मौका मिलेगा, खासकर जीवनसाथी और बच्चों के साथ। पढ़ाई करने वालों के लिए आज फोकस ही सफलता की चाबी है। बहस से दूरी बनाए रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। कर्क राशि के लिए दिन सामान्य है, लेकिन अपनों का साथ इसे खास बना देगा। घर में साफ-सफाई और मेहमानों का आना माहौल को खुशनुमा बना देगा। कानूनी मामलों में थोड़ा सतर्क रहें, लापरवाही भारी पड़ सकती है। और हाँ, हर बात पड़ोसियों से शेयर करना जरूरी नहीं होता, शांति बनाए रखना ही समझदारी है। सिंघ राशि के लिए आज स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता के संकेत हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और नए संबंधों का निर्माण होगा। कार्यक्षेत्र में टीम वर्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तुला राशि के लिए आज सृजनात्मक कामों में सफलता का संकेत है। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का समय है। वाग्देवी की कृपा से लेखन, कला या संगीत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि के लिए आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्य में भाग लेने से शांति मिलेगी। धनु राशि के लिए आज यात्रा के संकेत हैं। नए स्थानों की खोज करने का समय है। विदेश यात्रा की संभावना भी है। मकर राशि के लिए आज वित्तीय लाभ के संकेत हैं। पुराने निवेशों से फायदा हो सकता है। कन्या राशि के लिए आज स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। योग या आयुर्वेदिक उपचार से लाभ हो सकता है। धनु राशि के लिए आज सकारात्मक सोच की जरूरत है। नए विचारों पर काम करने का समय है। मीन राशि के लिए आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्य में भाग लेने से शांति मिलेगी.
रविवार, 3 मई को कई तरह के शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। करियर-कारोबार में लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी और अचानक लाभ प्राप्ति के साथ कहीं से कुछ राशि वालों को शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। हालांकि, कुछ राशियों को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। आइए जानते हैं कि 3 मई का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए आज किस्मत आपके साथ खड़ी है, बस आपको कदम बढ़ाना है। व्यापार में सफलता के संकेत साफ दिख रहे हैं और नौकरी वालों के लिए प्रमोशन की चर्चा हवा में है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए जनसमर्थन बढ़ेगा। एक बड़ा सपना, नया घर, अब हकीकत बनने की ओर है, बस पिता का आशीर्वाद और सलाह लेना मत भूलिए। वृषभ राशि के लिए आज सुकून आपके पास खुद चलकर आएगा। जो चिंता आपको अंदर से खाए जा रही थी, वो खत्म होती नजर आएगी। ननिहाल पक्ष से धन लाभ आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। रुके हुए सरकारी काम भी अब गति पकड़ेंगे। ध्यान रखें, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। समय और पैसे का सही इस्तेमाल ही आज की जीत है। मिथुन राशि के लिए आज नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है। दिल की कोई बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है। परिवार के साथ खास पल बिताने का मौका मिलेगा, खासकर जीवनसाथी और बच्चों के साथ। पढ़ाई करने वालों के लिए आज फोकस ही सफलता की चाबी है। बहस से दूरी बनाए रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। कर्क राशि के लिए दिन सामान्य है, लेकिन अपनों का साथ इसे खास बना देगा। घर में साफ-सफाई और मेहमानों का आना माहौल को खुशनुमा बना देगा। कानूनी मामलों में थोड़ा सतर्क रहें, लापरवाही भारी पड़ सकती है। और हाँ, हर बात पड़ोसियों से शेयर करना जरूरी नहीं होता, शांति बनाए रखना ही समझदारी है। सिंघ राशि के लिए आज स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता के संकेत हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और नए संबंधों का निर्माण होगा। कार्यक्षेत्र में टीम वर्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तुला राशि के लिए आज सृजनात्मक कामों में सफलता का संकेत है। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का समय है। वाग्देवी की कृपा से लेखन, कला या संगीत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि के लिए आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्य में भाग लेने से शांति मिलेगी। धनु राशि के लिए आज यात्रा के संकेत हैं। नए स्थानों की खोज करने का समय है। विदेश यात्रा की संभावना भी है। मकर राशि के लिए आज वित्तीय लाभ के संकेत हैं। पुराने निवेशों से फायदा हो सकता है। कन्या राशि के लिए आज स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। योग या आयुर्वेदिक उपचार से लाभ हो सकता है। धनु राशि के लिए आज सकारात्मक सोच की जरूरत है। नए विचारों पर काम करने का समय है। मीन राशि के लिए आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्य में भाग लेने से शांति मिलेगी
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