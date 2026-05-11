राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का संकल्प और कार्यकर्ता विकास वर्ग का आयोजन

नागपुर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के माध्यम से संघ अपनी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को सशक्त कर रहा है, जिसमें अतुल लिमये ने संघ के संघर्षों और लक्ष्यों पर चर्चा की।
नागपुर के रेशिमबाग स्थित डॉ.
हेडगेवार स्मृति भवन के महर्षि व्यास सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अतुल लिमये ने कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के 25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक शुभारंभ किया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने संघ की उस गौरवशाली और ऐतिहासिक यात्रा का स्मरण किया जो अब अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि संघ का यह सफर कभी भी सरल नहीं रहा और यह चुनौतियों तथा कड़े संघर्षों से भरा रहा है। समाज के एक बड़े वर्ग ने संघ के विचारों का उपहास किया, कई स्तरों पर संगठन की उपेक्षा झेली गई और विभिन्न समय पर तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि राजनीतिक दबाव और परिस्थितियों के कारण संगठन पर तीन बार प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों ने स्वयंसेवकों के मनोबल को तोड़ने के बजाय और अधिक दृढ़ और मजबूत किया। अतुल लिमये ने कहा कि आज संघ जिस विस्तार और प्रभाव को देख रहा है, वह उन अनगिनत स्वयंसेवकों के निःस्वार्थ त्याग, कठोर संघर्ष और समय-समय पर दिए गए बलिदानों का ही परिणाम है। अतुल लिमये ने अपने संबोधन में संघ की कार्यपद्धति में व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ का उद्देश्य केवल एक संख्यात्मक संगठन बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना है जो राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित हों और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। व्यक्ति निर्माण की यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकेंद्रित है, जिसका सबसे बुनियादी और प्रभावी हिस्सा प्रतिदिन लगने वाली संघ की शाखाएं हैं। शाखा के माध्यम से अनुशासन, शारीरिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावना और बौद्धिक जागरूकता का विकास होता है। इसके साथ ही, संघ के विशेष शिक्षा वर्ग व्यक्ति निर्माण के कार्य को और अधिक गहराई और दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि संघ शिक्षा वर्गों की यह महान परंपरा वर्ष 1927 से निरंतर चली आ रही है। यद्यपि समय के साथ इन वर्गों की पद्धति, शिक्षण सामग्री और संचालन के तरीकों में आवश्यक परिवर्तन आए हैं, परंतु इनका मूल उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य आज भी वही है जो संगठन की स्थापना के समय निर्धारित किया गया था। संघ का सर्वोच्च लक्ष्य भारत को एक परम वैभवशाली हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना है। अतुल लिमये ने विस्तार से समझाया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण समाज को संगठित करना और उसमें एकता का भाव जागृत करना अनिवार्य है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी भी कार्यकर्ता के लिए केवल शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की सिद्धता और मानसिक दृढ़ता भी उतनी ही आवश्यक है। प्रशिक्षण वर्ग में शारीरिक व्यायाम और बौद्धिक चर्चाओं के साथ-साथ एक ऐसी विशेष अनुभूति प्रदान की जाती है जो स्वयंसेवक को आंतरिक रूप से समृद्ध और सशक्त करती है। जब देश के अलग-अलग प्रांतों, भाषाओं और संस्कृतियों से आए लोग एक साथ रहते हैं और एक ही अनुशासन का पालन करते हैं, तो उनमें इस बात का गहरा अहसास होता है कि भौगोलिक दूरियों के बावजूद हम सब एक हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध के उस कालजयी विचार का संदर्भ दिया जिसमें कहा गया था कि मुक्ति का मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलकर गंतव्य तक वही पहुँचता है जो निरंतर प्रयास, अटूट विश्वास और कठोर अनुशासन के साथ आगे बढ़ता रहता है। इसी भावना के साथ स्वयंसेवकों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया जाता है। इस विशेष प्रशिक्षण वर्ग की व्यापकता और महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें देश के 46 विभिन्न प्रांतों से कुल 880 समर्पित शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें झारखंड राज्य से भी 18 सक्रिय शिक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो क्षेत्रीय स्तर पर संघ के विस्तार को दर्शाता है। नागपुर में इस आयोजन का अपना एक विशेष और भावनात्मक महत्व है क्योंकि यह शहर संघ की जन्मभूमि और वैचारिक केंद्र रहा है। इस 25 दिवसीय गहन शिविर का समापन आगामी चार जून को होगा, जहाँ सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सरसंघचालक मोहन भागवत जी का पाथेय और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो उनके भविष्य के कार्यों और समाज सेवा के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा। इस गरिमामयी उद्घाटन समारोह के दौरान सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर और जयपुर प्रांत के संघचालक एवं वर्ग के सर्वाधिकारी महेंद्र सिंह मग्गो जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रशिक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया
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