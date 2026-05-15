राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध हटाने पर फैसला ले सकता है. ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है. ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ईरानी तेल की खरीद जारी रखने का समर्थन करता है और यह दो दिवसीय शिखर बैठक के बाद ट्रंप ने किया. राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में चीनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को ईरानी तेल खरीदने का आरोप लगाने में शामिल थी.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध हटाने पर फैसला ले सकता है. ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ईरानी तेल की खरीद जारी रखना चाहता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया कि अमेरिका ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी रिफाइनरियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा सकता है. उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने चीनी रिफाइनरियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, 'हमने इस पर चर्चा की और मैं अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला लेने वाला हूं.

', चीनी कंपनियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से, चीन की रिफाइनरी कंपनियों के साथ व्यापार के आधुनिकीकरण की बड़ी भूमिका है. हालांकि, ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का चीन दौरा और अमरीका के प्रेशर कैंपेन का सबसे अधिक संगठित तंत्र चीन में बहुत अधिक संवेदनशील मुद्दे में बदल गया है





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