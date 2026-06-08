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राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में 722 पेड़ों की कटाई पर मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया

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राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में 722 पेड़ों की कटाई पर मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान722 पेड़कटाई
📆08-06-2026 23:13:00
📰Dainik Jagran
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राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में 722 पेड़ों की कटाई के मामले में मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य प्रशासनिक व वित्त अधिकारी नियुक्त कर दिया है। संस्थान की सभी संपत्तियों व उसे जुड़े वित्तीय निर्णय का अधिकारी इन्हीं के पास होगा। आगामी 15 जून को वह संस्थान में अपना पद संभालेंगे।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में 722 पेड़ ों की कटाई पर मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य प्रशासनिक व वित्त अधिकानिदेशक के वित्तीय व संपत्ति संबंधी अधिकार कम किए गए। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई में हुए 722 पेड़ ों के कटाई के मामले में मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य प्रशासनिक व वित्त अधिकारी नियुक्त कर दिया है। संस्थान की सभी संपत्तियों व उसे जुड़े वित्तीय निर्णय का अधिकारी इन्हीं के पास होगा। आगामी 15 जून को वह संस्थान में अपना पद संभालेंगे। इसी के साथ ही संस्थान की सुरक्षा के लिए लगी सुरक्षा एजेंसी को भी उसकी काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सोमवार को हटा दिया गया। जल्द ही नई सुरक्षा एजेंसी का चयन किया गया। संस्थान के सूत्रों का कहना है कि पेड़ों की कटाई से लेकर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार की खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वरिष्ठ अधिकारी को संस्थान का मुख्य प्रशासनिक व वित्त अधिकारी बनाया है। अब मुख्य प्रशासनिक व वित्त अधिकारी के पास ही संस्थान के सभी संपत्तियों और उसे जुड़े वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। निदेशक अब इस मामले में सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही संस्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी को हटा दिया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने किसी व्यक्ति के कहने पर बिना गेट पास के लकड़ियों को संस्थान से बाहर भेजने के मामले पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों की पूरी कार्य प्रणाली के भी जांच के आदेश दिए है।वहीं सोमवार को वन विभाग की टीम ने परिसर में काटे गए पेड़ों को इकठ्ठा करने के साथ ही उसका पूरा रिकार्ड तैयार किया है। सभी पेड़ों के अवशेषों का रिकार्ड बनाकर मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी को लकड़ियों सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही जांच पूरी होने तक इन लकड़ियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है।वहीं संस्थान के सूत्रों का कहना है कि 722 पेड़ ों की कटाई के मामले को केंद्रीय मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। निदेशक से संपत्ति व उसे जुड़े वित्तीय अधिकार वापस ले लिया गया है। मंगलवार को उन्हें दिल्ली बुलाया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय निदेशक से इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी लेगा। वहीं निदेशक डॉ.

सीमा परोहा का कहना है कि संस्थान के कुछ शिक्षकाें और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में डीपीसी होनी है। उसकी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रही है।हरदोई में अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश 25 वाहन बरामद, जंगल में छिपाकर रखते थे बाइके

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राष्ट्रीय शर्करा संस्थान 722 पेड़ कटाई मंत्रालय कड़ा रुख

 

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