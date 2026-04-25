राष्ट्रीय सरेंडर संघ: राहुल गांधी का आरएसएस पर तीखा हमला, राम माधव के बयान पर विवाद

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस नेता राम माधव के अमेरिका में दिए बयान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरएसएस को ‘राष्ट्रीय सरेंडर संघ’ बताते हुए आरोप लगाया कि राम माधव ने स्वयं ही संगठन की असलियत उजागर कर दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आरएसएस और भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के नेता राम माधव के अमेरिका में दिए गए एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि यह संगठन वास्तव में ‘राष्ट्रीय समर्पण संघ’ नहीं, बल्कि ‘ राष्ट्रीय सरेंडर संघ ’ है। राहुल गांधी का कहना है कि राम माधव ने स्वयं ही इस संगठन की असलियत को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में राम माधव ने आरएसएस की विचारधारा और नीतियों की पोल खोलकर रख दी थी। दरअसल, अमेरिका के ‘हडसन इंस्टिट्यूट’ में आयोजित एक कार्यक्रम में राम माधव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत ईरान से तेल का आयात बंद करने के लिए सहमत हो गया, जबकि अपने विपक्ष की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर भी सहमत हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने बिना किसी विशेष विरोध के 50 प्रतिशत टैरिफ पर भी सहमति दे दी। इस बयान के बाद, राम माधव ने बाद में माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, ‘ राष्ट्रीय सरेंडर संघ । नागपुर में नकली राष्ट्रवाद, अमेरिका में पूर्ण अधीनता।’ उनका कहना है कि राम माधव ने ही आरएसएस का असली चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने इस घटना को भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वायत्तता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरएसएस की विचारधारा पर सीधा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस अब विदेशी ताकतों के दबाव में काम कर रहा है और भारत के हितों को खतरे में डाल रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस मुद्दे पर ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन के इशारों पर नाच रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि एक समय था जब अमेरिका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तैनात था, लेकिन भारत ने अपनी गरिमा बनाए रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एक समझौतावादी प्रधानमंत्री ने भारत की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। कर्नाटक कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी की आत्मसमर्पण की नीति यहां पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के नेता राम माधव , मोदी सरकार की तुष्टीकरण नीति का औचित्य साबित करते हुए और ‘विश्वगुरु’ की विनाशकारी विदेश नीति का पर्दाफाश कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने यह भी कहा कि आरएसएस , जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अमेरिकी गुलाम बनना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और भाजपा सरकार पर विदेशी दबाव में काम करने और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को संसद में उठाने और सरकार से जवाबदेही की मांग करने की घोषणा की है। इस घटना से आरएसएस और भाजपा की देशभक्ति और राष्ट्रीयता की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का आगे क्या रुख रहता है और सरकार इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है। इस पूरे मामले में राम माधव के बयान और बाद में उनकी माफी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाने की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जनता को आरएसएस और भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक करना है.

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता राम माधव के अमेरिका में दिए गए एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि यह संगठन वास्तव में ‘राष्ट्रीय समर्पण संघ’ नहीं, बल्कि ‘राष्ट्रीय सरेंडर संघ’ है। राहुल गांधी का कहना है कि राम माधव ने स्वयं ही इस संगठन की असलियत को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में राम माधव ने आरएसएस की विचारधारा और नीतियों की पोल खोलकर रख दी थी। दरअसल, अमेरिका के ‘हडसन इंस्टिट्यूट’ में आयोजित एक कार्यक्रम में राम माधव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत ईरान से तेल का आयात बंद करने के लिए सहमत हो गया, जबकि अपने विपक्ष की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर भी सहमत हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने बिना किसी विशेष विरोध के 50 प्रतिशत टैरिफ पर भी सहमति दे दी। इस बयान के बाद, राम माधव ने बाद में माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, ‘राष्ट्रीय सरेंडर संघ। नागपुर में नकली राष्ट्रवाद, अमेरिका में पूर्ण अधीनता।’ उनका कहना है कि राम माधव ने ही आरएसएस का असली चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने इस घटना को भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वायत्तता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरएसएस की विचारधारा पर सीधा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस अब विदेशी ताकतों के दबाव में काम कर रहा है और भारत के हितों को खतरे में डाल रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस मुद्दे पर ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन के इशारों पर नाच रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि एक समय था जब अमेरिका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तैनात था, लेकिन भारत ने अपनी गरिमा बनाए रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एक समझौतावादी प्रधानमंत्री ने भारत की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। कर्नाटक कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी की आत्मसमर्पण की नीति यहां पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के नेता राम माधव, मोदी सरकार की तुष्टीकरण नीति का औचित्य साबित करते हुए और ‘विश्वगुरु’ की विनाशकारी विदेश नीति का पर्दाफाश कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने यह भी कहा कि आरएसएस, जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अमेरिकी गुलाम बनना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और भाजपा सरकार पर विदेशी दबाव में काम करने और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को संसद में उठाने और सरकार से जवाबदेही की मांग करने की घोषणा की है। इस घटना से आरएसएस और भाजपा की देशभक्ति और राष्ट्रीयता की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का आगे क्या रुख रहता है और सरकार इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है। इस पूरे मामले में राम माधव के बयान और बाद में उनकी माफी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाने की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जनता को आरएसएस और भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक करना है





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