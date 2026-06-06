राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए दिया सहयोगियों को टीवीके समर्थन का विकल्प: स्टालिन

द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने दावा किया कि उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को टीवीके का समर्थन करने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी ताकि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन न लगे और भाजपा को मौका न मिले।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब द्रमुक प्रमुख एम. के.

स्टालिन ने खुलासा किया कि उनकी पार्टी ने गठबंधन सहयोगियों को टीवीके का समर्थन करने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन न लगे। यह बयान उस समय आया जब स्टालिन द्रमुक में शामिल होने वाले अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन पार्टियों ने उन्हें अपनी योजनाओं से अवगत कराया और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकार मानते हुए उन्हें स्वतंत्रता दी। स्टालिन ने कहा, 'जब गठबंधन पार्टियों ने मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बताया, तो मैंने उनसे कहा, आप जा सकते हैं, यह आपकी पसंद और आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए जाने दिया ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन न लगे, जिससे तमिलनाडु में भाजपा के शासन का रास्ता खुल सकता था।' इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे गठबंधन की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों और सत्ता की लड़ाई के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। स्टालिन ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार उन पार्टियों के समर्थन से चल रही है जो पहले द्रमुक गठबंधन का हिस्सा थीं। उन्होंने कहा, 'ऐसी पार्टियां जो हमारे साथ इसलिए जुड़ी थीं क्योंकि उनका मानना था कि द्रमुक को सत्ता में आना चाहिए।' उनके अनुसार, गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने स्वयं कई मंचों पर स्वीकार किया है कि उन्होंने टीवीके को समर्थन देने की योजना के बारे में द्रमुक अध्यक्ष को सूचित किया था। यह बयान विपक्षी दलों के उस दावे का खंडन करता है जिसमें कहा जा रहा था कि द्रमुक ने गठबंधन सहयोगियों पर दबाव डाला था। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काम करें, जो दर्शाता है कि द्रमुक अपनी राजनीतिक रणनीति में आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है। इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति और सत्ता के खेल को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टालिन का यह बयान न केवल अपने गठबंधन सहयोगियों को एक संदेश देता है, बल्कि भाजपा की संभावित राष्ट्रपति शासन की कोशिशों को भी विफल करने की एक रणनीति है। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और स्टालिन इस खतरे को भांपते हुए अपने सहयोगियों को लोकतांत्रिक अधिकार दे रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह गठबंधन कैसे बदलता है और क्या द्रमुक वापस सत्ता में आने में सफल हो पाएगी। फिलहाल, स्टालिन के इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, और आने वाले समय में इसके कई राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं





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