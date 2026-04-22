राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम: ट्रंप का ईरान पर बड़ा फैसला, कश्मीर में हाई अलर्ट और देश की अन्य बड़ी खबरें

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की मियाद बढ़ने, पहलगाम हमले की बरसी पर कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और देश-विदेश की प्रमुख गतिविधियों का व्यापक विवरण।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्धविराम की अवधि को और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रणनीतिक कदम पाकिस्तान के विशेष अनुरोध पर उठाया गया है। ट्रंप के अनुसार इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के नए दौर को शुरू करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ईरान से ऐसे ठोस और व्यापक प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें सभी विवादित मुद्दों का

समाधान एक साथ और आपसी सहमति के आधार पर हो सके। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उधर भारत में आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी मनाई जा रही है जिसके चलते पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक सख्त कर दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए उस दर्दनाक हमले की याद में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी से लेकर पर्यटन स्थलों और संवेदनशील शहरी इलाकों तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एक व्यापक ग्राउंड मैप तैयार किया है ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। इसके अलावा देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित है जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अन्य प्रमुख खबरों में पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत का राहत अभियान लगातार जारी है। अब तक 11.61 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है जिसमें हाल ही में इराक से लौटे 12 नाविक भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार नौ एलपीजी पोत और एक कच्चा तेल ले जाने वाला जहाज सुरक्षित रूप से भारत पहुंच चुका है। वहीं घरेलू राजनीति में हलचल तेज है जहां दिल्ली नगर निगम में महापौर और उपमहापौर के चयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पदों के बंटवारे पर अंतिम फैसला क्या होगा। दूसरी ओर खेल के मैदान से मिली जानकारी के अनुसार आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 47 रनों से शानदार जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की है। निर्वाचन आयोग ने भी ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि छेड़छाड़ का प्रयास करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक मर्यादाओं को लांघना दुर्भाग्यपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर जोर दिया है और भविष्य की चुनौतियों के लिए साझा तकनीक विकसित करने का आह्वान किया है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से संचालित एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भारत में जबरन वसूली और रंगदारी का काला कारोबार चला रहा था। इन सभी घटनाक्रमों पर सरकार की पैनी नजर है और प्रशासन हर मोर्चे पर सतर्क है





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