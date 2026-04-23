राष्ट्रपति मुर्मु ने चार देशों के राजनयिकों से क्रेडेंशियल स्वीकार किए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नामीबिया गणराज्य और गिनी-बिसाऊ गणराज्य के नए राजदूतों से क्रेडेंशियल स्वीकार किए। साथ ही, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में चार देशों के नए राजनयिक ों से क्रेडेंशियल (मान्यता पत्र) स्वीकार किए। इस समारोह में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नामीबिया गणराज्य और गिनी-बिसाऊ गणराज्य के राजदूत ों ने राष्ट्रपति मुर्मु को अपने-अपने देशों की ओर से औपचारिक परिचय पत्र सौंपे। यह क्रेडेंशियल प्रस्तुति समारोह भारत में इन राजदूत ों को उनके संबंधित देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजदूत विथाया जायवोंग, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजदूत एमिली अयाजी मुशोबेक्वा, नामीबिया गणराज्य के उच्चायुक्त विंग कमांडर एलेक्स लुन्याजो तुकुहुपवेले (सेवानिवृत्त) और गिनी-बिसाऊ गणराज्य के राजदूत एंटोनियो सेरिफो एम्बालो से क्रेडेंशियल स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह समारोह भारतीय प्रोटोकॉल और राजनयिक मानदंडों के अनुसार आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक मौजूद थे। क्रेडेंशियल प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण राजनयिक प्रक्रिया है जो किसी विदेशी राजदूत को भारत में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से अधिकृत करती है। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस घटनाक्रम से पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के सम्मान में एक राजकीय भोज का आयोजन किया था। राष्ट्रपति ली की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस दौरान, राष्ट्रपति ली ने राष्ट्रपति मुर्मु के जीवन और कार्यों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रपति मुर्मु की सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विजय पाने और वंचितों की सेवा के लिए समर्पित होने की यात्रा का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ली ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु के साहस और दूरदृष्टि ने भारत को आत्मविश्वास से भरपूर बनाया है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि दक्षिण कोरिया और भारत के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और भविष्य में दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर एक-दूसरे के मजबूत भागीदार के रूप में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ली की पत्नी किम हे-क्युंग ने इस अवसर पर दक्षिण कोरिया की पारंपरिक पोशाक पहनी थी, जिसने भोज में सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया। राजकीय भोज में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। यह दौरा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति मुर्मु द्वारा क्रेडेंशियल स्वीकार करने की घटना और दक्षिण कोरिया ई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के राजकीय दौरे, दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम हैं। ये घटनाएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने और विभिन्न देशों के साथ उसके संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी सम्मान के आधार पर सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन राजनयिक प्रयासों से भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत का मानना है कि शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इसलिए, भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है 'पूरी दुनिया एक परिवार है'.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में चार देशों के नए राजनयिकों से क्रेडेंशियल (मान्यता पत्र) स्वीकार किए। इस समारोह में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नामीबिया गणराज्य और गिनी-बिसाऊ गणराज्य के राजदूतों ने राष्ट्रपति मुर्मु को अपने-अपने देशों की ओर से औपचारिक परिचय पत्र सौंपे। यह क्रेडेंशियल प्रस्तुति समारोह भारत में इन राजदूतों को उनके संबंधित देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजदूत विथाया जायवोंग, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजदूत एमिली अयाजी मुशोबेक्वा, नामीबिया गणराज्य के उच्चायुक्त विंग कमांडर एलेक्स लुन्याजो तुकुहुपवेले (सेवानिवृत्त) और गिनी-बिसाऊ गणराज्य के राजदूत एंटोनियो सेरिफो एम्बालो से क्रेडेंशियल स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह समारोह भारतीय प्रोटोकॉल और राजनयिक मानदंडों के अनुसार आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक मौजूद थे। क्रेडेंशियल प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण राजनयिक प्रक्रिया है जो किसी विदेशी राजदूत को भारत में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से अधिकृत करती है। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस घटनाक्रम से पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के सम्मान में एक राजकीय भोज का आयोजन किया था। राष्ट्रपति ली की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस दौरान, राष्ट्रपति ली ने राष्ट्रपति मुर्मु के जीवन और कार्यों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रपति मुर्मु की सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विजय पाने और वंचितों की सेवा के लिए समर्पित होने की यात्रा का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ली ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु के साहस और दूरदृष्टि ने भारत को आत्मविश्वास से भरपूर बनाया है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि दक्षिण कोरिया और भारत के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और भविष्य में दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर एक-दूसरे के मजबूत भागीदार के रूप में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ली की पत्नी किम हे-क्युंग ने इस अवसर पर दक्षिण कोरिया की पारंपरिक पोशाक पहनी थी, जिसने भोज में सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया। राजकीय भोज में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। यह दौरा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति मुर्मु द्वारा क्रेडेंशियल स्वीकार करने की घटना और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के राजकीय दौरे, दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम हैं। ये घटनाएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने और विभिन्न देशों के साथ उसके संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी सम्मान के आधार पर सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन राजनयिक प्रयासों से भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत का मानना है कि शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इसलिए, भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है 'पूरी दुनिया एक परिवार है'





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