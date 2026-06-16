राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान कर्मचारियों के मानदेय और सहियाओं के प्रोत्साहन राशि में तकनीकी गड़बड़ी जारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में कार्यरत कर्मचारियों और सहियाओं के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान तकनीकी कारणों से कई महीनों से रुका है नई डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई-वाउचर और एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के फेल होने के कारण भुगतान प्रक्रिया जमीन पर आई है वित्त विभाग के पेपरलेस आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है और डीडीओ लॉगिन में डेटा दिखाई नहीं दे रहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत लगभग 15 हजार कर्मियों और 42.5 हजार सहिया ओं को तकनीकी खामियों के कारण मानदेय व प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। यह समस्या कई महीनों से जारी है। भुगतान में तकनीकी समस्या का मुख्य कारण नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-वाउचर प्रणाली और एसएनए स्पर्श (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) प्लेटफॉर्म का फेल होना बताया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एसएनए स्पर्श से आच्छादित विपत्रों का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-साइन के माध्यम से पेपरलेस प्रक्रिया के तहत किया जाना है, लेकिन धरातल पर यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वर्तमान में डीडीओ के लॉगिन में डेटा ही प्रदर्शित नहीं हो रहा है। एसएनए स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से आधार बेस्ड डीबीटी भुगतान प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। इससे पहले मार्च महीने में आवंटन की प्रक्रिया में देरी होने के कारण भुगतान बाधित हुआ था। बाद में जून को बजट आवंटन प्राप्त हुआ और राज्य स्तर से सभी जिलों को राशि भी हस्तांतरित कर दी गई.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत लगभग 15 हजार कर्मियों और 42.5 हजार सहियाओं को तकनीकी खामियों के कारण मानदेय व प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। यह समस्या कई महीनों से जारी है। भुगतान में तकनीकी समस्या का मुख्य कारण नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-वाउचर प्रणाली और एसएनए स्पर्श (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) प्लेटफॉर्म का फेल होना बताया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एसएनए स्पर्श से आच्छादित विपत्रों का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-साइन के माध्यम से पेपरलेस प्रक्रिया के तहत किया जाना है, लेकिन धरातल पर यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वर्तमान में डीडीओ के लॉगिन में डेटा ही प्रदर्शित नहीं हो रहा है। एसएनए स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से आधार बेस्ड डीबीटी भुगतान प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। इससे पहले मार्च महीने में आवंटन की प्रक्रिया में देरी होने के कारण भुगतान बाधित हुआ था। बाद में जून को बजट आवंटन प्राप्त हुआ और राज्य स्तर से सभी जिलों को राशि भी हस्तांतरित कर दी गई
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