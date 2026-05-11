राहुल गांधी ने पीएम मोदी की 'सात अपीलों' पर पलटवार किया, कहा- ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं

राहुल गांधी ने पीएम मोदी की हालिया 'सात अपीलों' पर पलटवार किया और उन्हें उपदेश कहने के बजाय नाकामियां करार दिया। उन्होंने कहा कि सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत बताई और कहा कि शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा।

ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं; PM ने कहा था- सोना न खरीदें, विदेश न जाएं राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया ' सात अपीलों ' पर पलटवार किया और उन्हें उपदेश कहने के बजाय नाकामियां करार दिया। X पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा- मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदे क्या नहीं। कहां जाए, कहां नहीं। दरअसल, रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा में पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि विदेश ी मुद्रा की बचत हो सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके। पीएम मोदी रविवार को तेलंगाना दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा था कि आज के समय में पेट्रोल , गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल - डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है, वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें।सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेश ी मुद्रा खर्च होती है। देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए।अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठाकर ले जाएं।हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, तो इससे विदेश ी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी।देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों , छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा। रोड शो थोड़ी देर में; पहली बार मंदिर के शिखर का 11 तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक होगा STF ने यूपी-बिहार से हिरासत में लिया; 6 मई को चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ था10 साल में जितना गुजरात को मिला, आपको देने को तैयार, रेवंत हंसने लगे; VIDEOतमिलनाडु CM विजय के साथ बनाई थी; सरकार बोली- इंटरनल सिस्टम की गलती से हुआ हरियाणा में मौसम बदलामेरठ में कल से बदलेगा मौसम , गर्मी से राहतबिहार के 19 जिलों में आज बारिश का यलो अलर्.

ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं; PM ने कहा था- सोना न खरीदें, विदेश न जाएंराहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया 'सात अपीलों' पर पलटवार किया और उन्हें उपदेश कहने के बजाय नाकामियां करार दिया। X पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा- मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदे क्या नहीं। कहां जाए, कहां नहीं। दरअसल, रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा में पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके।पीएम मोदी रविवार को तेलंगाना दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा था कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है, वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें।सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए।अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठाकर ले जाएं।हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी।देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा।रोड शो थोड़ी देर में; पहली बार मंदिर के शिखर का 11 तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक होगाSTF ने यूपी-बिहार से हिरासत में लिया; 6 मई को चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ था10 साल में जितना गुजरात को मिला, आपको देने को तैयार, रेवंत हंसने लगे; VIDEOतमिलनाडु CM विजय के साथ बनाई थी; सरकार बोली- इंटरनल सिस्टम की गलती से हुआहरियाणा में मौसम बदलामेरठ में कल से बदलेगा मौसम, गर्मी से राहतबिहार के 19 जिलों में आज बारिश का यलो अलर्





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राहुल गांधी पीएम मोदी सात अपीलों नाकामी सोना विदेश आयात भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च देशहित में वर्क फ्रॉम होम शादियों छुट्टियों विदेश यात्रा रोड शो मेट्रो कारपूलिंग पेट्रोल गैस डीजल युद्ध दाम भारत पर्यावरण रासायनिक उर्वरकों प्राकृतिक खेती मंदिर कुंभाभिषेक STF यूपी-बिहार चंद्रनाथ रथ मर्डर हरियाणा मौसम बिहार 19 जिलों बारिश यलो अलर्ट

United States Latest News, United States Headlines