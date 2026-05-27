राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक मामले में मोदी-प्रधान की जोड़ी पर आरोप: आत्महत्या की मौत एक टूटी हुई व्यवस्था का परिणाम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिवार से मुलाकात कर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर पेपर लीक मामले में जवाबदेही का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदीप की आत्महत्या को टूटी हुई और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था का परिणाम बताया और देश के लाखों छात्रों के सपनों के टूटने पर नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया। नीट यूजी पेपर लीक के बाद शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों पर राजनीति की गर्मी बढ़ रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या के मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान के सीकर में आंतरिक मulakात के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रदीप की मौट केवल आत्महत्या नहीं बल्कि टूटी हुई और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री को इस पूरे मामले के लिए जवाबदेह ठहराया। नीट-यूजी पेपर लीक के बाद लगातार विपक्ष का दबाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के लाखों छात्र पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा ही नहीं टूटती बल्कि छात्रों के सपने और पूरे परिवार की उम्मीदें बिखर जाती हैं। उनका दावा था कि छात्रों का गुस्सा साफ दिख रहा है और सब्र का बाँध टूट चुका है। देश का युवा भ्रष्टाचार और बेरुख़ी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदीप मेघवाल ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दी थी, जिसके बाद पेपर लीक के आरोपों पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस विवाद और मानसिक तनाव के बीच परिवार के साथ मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस के अनुसार, प्रदीप मेघवाल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उनकी एक बहन कोचिंग क्लास गई हुई थी और दूसरी बहन बाथरूम में थी। इस मामले से जुड़े बहुत से पार्श्व बिंदु सामने आ रहे हैं, जिनमें परीक्षा व्यवस्था की कमजोरियों और जिम्मेदारियों का दावा शामिल है। विपक्ष की मांग है कि केंद्र सरकार को मामले की पारदर्शी जांच करवानी चाहिए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या के मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान के सीकर में आंतरिक मulakात के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रदीप की मौट केवल आत्महत्या नहीं बल्कि टूटी हुई और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री को इस पूरे मामले के लिए जवाबदेह ठहराया। नीट-यूजी पेपर लीक के बाद लगातार विपक्ष का दबाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के लाखों छात्र पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा ही नहीं टूटती बल्कि छात्रों के सपने और पूरे परिवार की उम्मीदें बिखर जाती हैं। उनका दावा था कि छात्रों का गुस्सा साफ दिख रहा है और सब्र का बाँध टूट चुका है। देश का युवा भ्रष्टाचार और बेरुख़ी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदीप मेघवाल ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दी थी, जिसके बाद पेपर लीक के आरोपों पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस विवाद और मानसिक तनाव के बीच परिवार के साथ मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस के अनुसार, प्रदीप मेघवाल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उनकी एक बहन कोचिंग क्लास गई हुई थी और दूसरी बहन बाथरूम में थी। इस मामले से जुड़े बहुत से पार्श्व बिंदु सामने आ रहे हैं, जिनमें परीक्षा व्यवस्था की कमजोरियों और जिम्मेदारियों का दावा शामिल है। विपक्ष की मांग है कि केंद्र सरकार को मामले की पारदर्शी जांच करवानी चाहिए





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