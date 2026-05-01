राहुल गांधी के 'इंडियन स्टेट' वाले बयान पर एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके 'इंडियन स्टेट' से लड़ने वाले बयान को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका में मेरिट की कमी पाई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए, इंडियन स्टेट से लड़ने संबंधी उनके बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सिमरन गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी, जिन्होंने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के पहले के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने इस मामले में पहले सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब कोर्ट ने याचिका में पर्याप्त मेरिट न होने का कारण बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। याची सिमरन गुप्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के दौरान दिया गया बयान देश की संप्रभुता और राज्य के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के साथ-साथ ' इंडियन स्टेट ' (भारतीय राज्य) से लड़ने की बात कही थी। उनका कहना था कि कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भाजपा , आरएसएस और ' इंडियन स्टेट ' से भी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि देश की संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं या निष्क्रिय हो चुकी हैं, और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी चिंता व्यक्त की थी। चंदौसी की कोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसके बाद सिमरन गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला संभल की एमपी/एमएलए कोर्ट में सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करने की मांग के साथ शुरू हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुरू में क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद, याची ने रांची में जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। मई 2025 में, संभल की जिला अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अप्रैल 2026 में पेश होने या जवाब देने का निर्देश दिया था। हालांकि, नवंबर 2025 में चंदौसी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले को 'कमजोर' करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सिमरन गुप्ता ने इसी फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अब इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले से राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन यह मामला देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के खिलाफ भड़काऊ भाषण के बीच की सीमाओं पर बहस को जन्म दे सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अन्य मामले में फैसला दिया था कि यदि अपमान करने का कोई इरादा नहीं है तो जाति से बुलाना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है, जो न्यायिक दृष्टिकोण में सूक्ष्मता और संदर्भ के महत्व को दर्शाता है। इस मामले में भी, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के बयान के संदर्भ और इरादे पर ध्यान दिया होगा, और पाया होगा कि यह एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक भाषण और कानूनी सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए, इंडियन स्टेट से लड़ने संबंधी उनके बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सिमरन गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी, जिन्होंने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के पहले के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने इस मामले में पहले सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब कोर्ट ने याचिका में पर्याप्त मेरिट न होने का कारण बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। याची सिमरन गुप्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के दौरान दिया गया बयान देश की संप्रभुता और राज्य के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ-साथ 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज्य) से लड़ने की बात कही थी। उनका कहना था कि कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भाजपा, आरएसएस और 'इंडियन स्टेट' से भी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि देश की संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं या निष्क्रिय हो चुकी हैं, और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी चिंता व्यक्त की थी। चंदौसी की कोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसके बाद सिमरन गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला संभल की एमपी/एमएलए कोर्ट में सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करने की मांग के साथ शुरू हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुरू में क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद, याची ने रांची में जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। मई 2025 में, संभल की जिला अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अप्रैल 2026 में पेश होने या जवाब देने का निर्देश दिया था। हालांकि, नवंबर 2025 में चंदौसी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले को 'कमजोर' करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सिमरन गुप्ता ने इसी फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अब इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले से राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन यह मामला देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के खिलाफ भड़काऊ भाषण के बीच की सीमाओं पर बहस को जन्म दे सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अन्य मामले में फैसला दिया था कि यदि अपमान करने का कोई इरादा नहीं है तो जाति से बुलाना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है, जो न्यायिक दृष्टिकोण में सूक्ष्मता और संदर्भ के महत्व को दर्शाता है। इस मामले में भी, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के बयान के संदर्भ और इरादे पर ध्यान दिया होगा, और पाया होगा कि यह एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक भाषण और कानूनी सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है





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