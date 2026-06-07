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राहुल गांधी ने सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी के बारे में छात्र सार्थक का समर्थन किया

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राहुल गांधी ने सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी के बारे में छात्र सार्थक का समर्थन किया
राहुल गांधीसार्थक सिद्धांतसीबीएसई
📆07-06-2026 14:15:00
📰Navjivan
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की सराहना की, जिन्होंने सीबीएसई और कोएम्प्ट के बीच मिलीभगत की आरोप लगाए और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी का पर्दाफाश किया। गांधी ने कहा कि सार्थक ने CBI से भी तेज तरीके से सत्य खोजा और युवा को सवाल पूछने और जवाब ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया।

राहुल गांधी द्वारा सीबीएसई और कोएम्प्ट के बीच मिलीभगत की आरोप पर नया वीडियो शेयर किया गया है। कांग्रेस नेता ने 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की सराहना की। राहुल गांधी ने कहा कि सार्थक ने सीबीएसई से भी तेज तरीके से ' ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' में गड़बड़ी का पर्दाफाश किया। छात्र ने 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जाँचने के लिए वेंडर चुनने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा को रील्स बनाते और पकौड़े तलते देखना चाहते हैं, वहीं सार्थक ने सवाल पूछे और उनके जवाब ढूंढे। उन्होंने सार्थक की सेवा में लगातार प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि सार्थक 18 साल का है लेकिन उसकी सोच, हिम्मत और उसूलों का कोई सानी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्थक और निसर्ग ने वह कर दिखाया जो बड़े मीडिया हाउस और खोजी पत्रकार नहीं कर पाए। नौजवानों की ये जीत सरकार की हार है और यह ही भारत की असली युवा शक्ति है जो जिज्ञासु और जागरूक है। युवा को सवाल न पूछने और आंखें बंद रखने पर प्रोत्साहित करना गलत है। देश का भविष्य किसी बहकावे में नहीं आएगा.

राहुल गांधी द्वारा सीबीएसई और कोएम्प्ट के बीच मिलीभगत की आरोप पर नया वीडियो शेयर किया गया है। कांग्रेस नेता ने 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की सराहना की। राहुल गांधी ने कहा कि सार्थक ने सीबीएसई से भी तेज तरीके से 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' में गड़बड़ी का पर्दाफाश किया। छात्र ने 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जाँचने के लिए वेंडर चुनने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा को रील्स बनाते और पकौड़े तलते देखना चाहते हैं, वहीं सार्थक ने सवाल पूछे और उनके जवाब ढूंढे। उन्होंने सार्थक की सेवा में लगातार प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि सार्थक 18 साल का है लेकिन उसकी सोच, हिम्मत और उसूलों का कोई सानी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्थक और निसर्ग ने वह कर दिखाया जो बड़े मीडिया हाउस और खोजी पत्रकार नहीं कर पाए। नौजवानों की ये जीत सरकार की हार है और यह ही भारत की असली युवा शक्ति है जो जिज्ञासु और जागरूक है। युवा को सवाल न पूछने और आंखें बंद रखने पर प्रोत्साहित करना गलत है। देश का भविष्य किसी बहकावे में नहीं आएगा

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राहुल गांधी सार्थक सिद्धांत सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग नरेंद्र मोदी कोएम्प्ट छात्र प्रति आरोप युवा शक्ति

 

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