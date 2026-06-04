राहुल गांधी का बड़ा हमला: 'अग्निवीर योजना' को रद्द करने की मांग, मोदी सरकार पर आरोप

राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को बीजेपी पर अग्निवीर योजना लागू कर सरकार और सैनिक के बीच भरोसे का 'अलिखित करार' तोड़ने का आरोप लगाया। पौड़ी में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सैनिक देश की रक्षा का वादा करता है और बदले में उसके चोटिल या शहीद होने की स्थिति में सरकार उसके परिवार की सुरक्षा का वादा करती है। लेकिन बीजेपी ने अग्निवीर योजना लाकर इस 'अलिखित करार' को तोड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर उर्जा और कृषि सहित देश के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा अमेरिका के हाथों सौंपने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को बीजेपी पर अग्निवीर योजना लागू कर सरकार और सैनिक के बीच भरोसे का 'अलिखित करार' तोड़ने का आरोप लगाया। पौड़ी में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सैनिक देश की रक्षा का वादा करता है और बदले में उसके चोटिल या शहीद होने की स्थिति में सरकार उसके परिवार की सुरक्षा का वादा करती है। लेकिन बीजेपी ने अग्निवीर योजना लाकर इस 'अलिखित करार' को तोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा, ' अग्निवीर योजना कहती है कि आप हमें चार साल दीजिए लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो देश आपके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं देगा। यह सुरक्षा बलों की नींव के खिलाफ है।' कांग्रेस पार्टी को अग्निवीर योजना के खिलाफ बताते हुए, राहुल गांधी ने कहा, 'करोड़ों युवा सेना में जाने और उसकी रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि अग्निवीरों की सुरक्षा हो, उनके परिवार की सुरक्षा हो और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे।' अडानी को अग्निवीर योजना लाए जाने का कारण बताते हुए, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि पूरा रक्षा बजट सेना के जवानों के भविष्य और सुरक्षा पर खर्च करने की बजाय अडानी जैसे अरबपतियों की जेब में जाए। इस संबंध में, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की एचएएल, एनएएल और बीएचईएल जैसी कंपनियों को एक-एक कर खत्म या कमजोर कर दिया और 'सारे रक्षा सौदे' अदाणी या उनके जैसे दो-तीन अरबपतियों को दे दिए। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि वह खुद को देशभक्त बताते हैं और सीमा पर जवानों के साथ दीवाली मनाते हैं लेकिन 'जब उन्हें जरूरत होती है तो उन्हें अग्निवीर देते हैं और उनकी दिव्यांगता पेंशन छीन लेते हैं।' राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए सेना और सरकार का रिश्ता बहुत पवित्र है तथा उस रिश्ते का वह सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। राहुल गांधी को पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनके वहां पहुंचने का कार्यक्रम रद्द हो गया। इसके बाद उन्होंने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले, अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत गांधी सुबह पंतनगर हवाईअड्डे पहुंचे थे और वहां से हेलीकॉप्टर से अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। हालांकि, मौसम खराब होने के कारण उनके हेलीकॉप्टर को बीच रास्ते से ही पंतनगर हवाई अड्डा लौटना पड़ा था। राहुल गांधी ने देश में आर्थिक तूफान आने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री पर उर्जा और कृषि सहित देश के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा अमेरिका के हाथों सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहला, ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने देश की उर्जा सुरक्षा उन्हें पकड़ा दी। उन्होंने कहा, 'हम उन्हीं देशों से तेल खरीद सकते हैं जहां से अमेरिका चाहता है। अगर अमेरिका चाहता है कि हम ईरान या रूस से तेल नहीं खरीदें तो हम नहीं खरीद सकते।' कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका के साथ करार से दूसरी बड़ी चोट कृषि क्षेत्र पर लगी है जहां प्रधानमंत्री ने इतिहास में पहली बार अमेरिका के किसानों के लिए भारत के कृषि क्षेत्र को खोल कर कृषि और खाद्य प्रणाली को चौपट कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके अलावा, केंद्र ने भारत का पूरा 'मेडिकल और कामर्शियल डेटा' अमेरिका को दे दिया है जबकि हर साल अमेरिका से साढ़े नौ लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदने का वायदा कर युवाओं को रोजगार देने वाली लाखों छोटे-छोटे लघु और मध्यम उद्योंगों की सुरक्षा को भी खत्म कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, 'नरेन्द्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या लिया?

कुछ नहीं लिया। अमेरिका का टैक्स कम हुआ। हमारा टैक्स बढ़ा।' प्रधानमंत्री को 'समझौतावादी' बताते हुए, राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि वह जब चाहें मोदी के कैरियर को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने आपरेरशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय फौज पाकिस्तान से लड़ी लेकिन ट्रंप ने मोदी को फोन कर युद्ध बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने स्वयं यह बात 20-25 बार कही है। उन्होंने कहा कि मोदी 'रिमोट कंट्रोल' से नियंत्रित होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि संसद में प्रधानमंत्री उनसे आंख नहीं मिला पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वह सच बोल रहे हैं। इससे पहले, अल्मोड़ा में 'परिवर्तन का शंखनाद' जनसभा को राहुल गांधी ने फोन से संबोधित किया। जनसभा में मौजूद उत्तराखंड के पार्टी मामलों की प्रभारी पार्टी महासचिव कुमारी सैलजा ने माइक पर अपना फोन लगाकर लोगों को राहुल गांधी का संबोधन सुनाया। अल्मोड़ा न पहुंच पाने के लिए राहुल गांधी ने जनसभा में उन्हें सुनने आए लोगों से माफी मांगी और कहा कि वह जल्द दोबारा उनके बीच आएंगे एवं उनसे रूबरू होंगे। हालांकि, फोन पर राहुल गांधी के संबोधन का काफी हिस्सा स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। गांधी ने कहा, 'मैं पंतनगर हवाईअड्डे से बोल रहा हूं। आज सुबह मुझे वहां आना था लेकिन जब हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो पायलट ने बोला कि मौसम खराब है और हमें वापस पंतनगर जाना पड़ेगा।





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