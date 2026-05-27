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राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी के क्या हैं मायने?कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। इस पर उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। समझते हैं कि उनकी टिप्पणी के क्या मायने हैं?उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी, जो कि राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, की सरकार बनती है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार गिर जाएगी।

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राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी के क्या हैं मायने?कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। इस पर उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। समझते हैं कि उनकी टिप्पणी के क्या मायने हैं?उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी, जो कि राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, की सरकार बनती है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार गिर जाएगी।
UP ElectionsIndia AllianceCongress
📆27-05-2026 06:28:00
📰NBT Hindi News
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। इस पर उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। समझते हैं कि उनकी टिप्पणी के क्या मायने हैं?उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी, जो कि राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, की सरकार बनती है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और इस बयान के आधार पर अपने लक्ष्य वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है।

राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी के क्या हैं मायने? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। इस पर उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। समझते हैं कि उनकी टिप्पणी के क्या मायने हैं?

उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी, जो कि राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, की सरकार बनती है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और इस बयान के आधार पर अपने लक्ष्य वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है

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