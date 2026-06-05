राहुल गांधी ने मऊगंज की नीट छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से फोन पर बात की है। उन्होंने मदद भिजवाई है। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी बेटी की मौत के लिए गंदा सिस्टम जिम्मेवार है।
राहुल गांधी ने मऊगंज की नीट छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से फोन पर बात की है। उन्होंने मदद भिजवाई है। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी बेटी की मौत के लिए गंदा सिस्टम जिम्मेवार है। आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में खुदकुशी कर ली थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि पापा दोबारा नीट देने का साहस नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। आकांक्षा चतुर्वेदी ने बीते 20 मई को नागपुर स्थित घर में खुदकुशी कर ली थी। पिता बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर स्थित एक निजी कोचिंग में तैयारी करवाई थी। पिता पहले खेती करते थे लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में कुक का काम करने लगे थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड KCC कर्ज भी ले रखा था। एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक ने मृतका के घर पहुंचकर उसका दर्द बांटा था। साथ ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। राहुल गांधी ने फोन पर मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आकांक्षा के साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के लिए संघर्ष करेंगे.
राहुल गांधी ने मऊगंज की नीट छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से फोन पर बात की है। उन्होंने मदद भिजवाई है। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी बेटी की मौत के लिए गंदा सिस्टम जिम्मेवार है। आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में खुदकुशी कर ली थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि पापा दोबारा नीट देने का साहस नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। आकांक्षा चतुर्वेदी ने बीते 20 मई को नागपुर स्थित घर में खुदकुशी कर ली थी। पिता बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर स्थित एक निजी कोचिंग में तैयारी करवाई थी। पिता पहले खेती करते थे लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में कुक का काम करने लगे थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड KCC कर्ज भी ले रखा था। एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक ने मृतका के घर पहुंचकर उसका दर्द बांटा था। साथ ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। राहुल गांधी ने फोन पर मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आकांक्षा के साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के लिए संघर्ष करेंगे
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