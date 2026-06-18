राहुल गांधी: भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों को बाहर कर दे रही है

राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में आयोजित एक रैली में छात्रों और उनके परिवारों पर भारी बोझ डालती हुई भारत की शिक्षा व्यवस्था को आलोचना का विषय बनाया. उन्होंने छात्र आत्महत्याओं का मुद्दा भी उठाया और हाल ही में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की रहने वाली नीट अभ्यर्थी आकांक्षा की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें न तो आकांक्षा की गलती थी और न ही उसके माता-पिता की. गांधी ने पेपर लीक, बेरोज़गारी और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों को उठाया और तर्क दिया कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों को करियर के सीमित विकल्पों की ओर धकेलती है. गांधी ने कहा कि छात्रों को उस स्तर के तनाव और दबाव का सामना नहीं करना चाहिए जो अभी कई युवा झेल रहे हैं.
राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में आयोजित एक रैली में छात्रों और उनके परिवारों पर भारी बोझ डालती हुई भारत की शिक्षा व्यवस्था को आलोचना का विषय बनाया.
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों को बाहर कर देने वाली है और उन्हें अवसर नहीं प्रदान करती. गांधी ने छात्र आत्महत्याओं का मुद्दा भी उठाया और हाल ही में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की रहने वाली नीट अभ्यर्थी आकांक्षा की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें न तो आकांक्षा की गलती थी और न ही उसके माता-पिता की.
उन्होंने कहा कि भारत का शिक्षा व्यवस्था बच्चों पर दबाव डालता है, उन्हें तनाव देता है, उन्हें दबाता और कुचलता है. गांधी ने पेपर लीक, बेरोज़गारी और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों को उठाया और तर्क दिया कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों को करियर के सीमित विकल्पों की ओर धकेलती है. उन्होंने कहा कि देशभर के परिवार जितना पैसा सिर्फ़ नीट की तैयारी पर ख़र्च करते हैं, वह सरकार के कुल शिक्षा बजट के बराबर है.
गांधी ने कहा कि छात्रों को उस स्तर के तनाव और दबाव का सामना नहीं करना चाहिए जो अभी कई युवा झेल रहे हैं. यह कार्यक्रम ऐसे समय आयोजित हुआ है जब देश में छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ है. नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से देशभर में ली. छात्रा की पहचान कोवईपुदुर के पार्क टाउन की रहने वाली अनुकीर्तना के तौर पर हुई है.
अनुकीर्तना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने को लेकर उत्साहित थी, लेकिन कथित अनियमितताओं के कारण केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा रद्द कर दी और 21 जून को पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की. बताया गया है कि इस घटनाक्रम से वह सदमे में आ गई और गहरे तनाव में चली गई. बुधवार सुबह अनुकीर्तना ने अपने चाचा और अन्य करीबी रिश्तेदारों को एक लंबा और परेशान करने वाला वॉट्सऐप संदेश भेजा.
उसमें उसने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, 'मैंने नीट परीक्षा दी थी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई. अब मुझे दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है. मेरे पिता ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है; मुझे नहीं पता कि मैं फिर उनका सामना कैसे कर पाऊंगी.
' सुबह यह संदेश पढ़ने के बाद रिश्तेदार तुरंत उसके घर पहुंचे. जब उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला, तो वह अचेत अवस्था में मिली. उसने ज़हर खा लिया था. इस बीच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की जिला समिति के सदस्यों ने ईएसआई अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और नीट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रा नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी और उसे बीडीएस में सीट मिल गई थी, लेकिन वह एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए तैयारी कर रही थी. रिश्तेदारों ने शव लेने से इनकार कर दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. बाद में राजस्व अधिकारियों द्वारा उनसे बातचीत किए जाने के बाद उन्होंने बुधवार रात शव स्वीकार कर लिया
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