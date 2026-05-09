राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बीच पिछले सात महीनों में घटे मुद्दों का पर्दाफाश

...साथ मैदान में थे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच हुए मुद्दों का पर्दाफाश करने के लिए प्रस्तुत की गई। इसमें पूर्व निर्दलीय उम्मीदवार कुमारी शैलजा, नेहरू युवा केंद्र के महासचिव कुलदीप शर्मा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल हुए थे।
सत्येंद्र सिंह, चंडीगढ़। कांग्रेस विदेश सहयोग विभाग के सह संयोजक एवं हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने सात माह पहले जब जींद के नरवाना स्थित दनौंदा गांव से सद्भाव यात्रा आरंभ की थी, तब हर किसी ने उनकी हंसी उड़ाई थी। हंसी उड़ाने वाले कोई दूसरे नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेता ही थे। उन्हें शक था कि बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं के बीच सद्भाव और एकजुटता के जिस मकसद से यह यात्रा आरंभ की है, वह कभी पूरा होगा अथवा नहीं। इन सात माह के भीतर कांग्रेस नेता पूरी तरह से बिखरे हुए रहे, लेकिन यात्रा के अंतिम पड़ाव में गुरुग्राम में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सद्भाव यात्रा का हिस्सा बनने आए तो समस्त कांग्रेस नेता एकजुट हो गए। राव नरेंद्र सिंह भी कदमताल मिलाते नजर आए बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में.
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