राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को तनाव और दबाव बनाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बच्चों के सपने पूरे नहीं करती है, बल्कि उन्हें कुचलती है।
राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को तनाव और दबाव बनाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बच्चों के सपने पूरे नहीं करती है, बल्कि उन्हें कुचलती है। राहुल ने कहा कि हमारी लड़ाई आज से शुरू हुई और हमें सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पांच मंत्रालयों के बजट जितना साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये पांच परीक्षा ओं से निकाल लिए जाते हैं। शिक्षा प्रणाली परीक्षा के नाम पर गरीब विद्यार्थियों से उतना पैसा छीन लेती है, जितना शिक्षा का बजट होता है। राहुल ने मध्य प्रदेश की रहने वाली नीट छात्रा आकांक्षा की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह गलती छात्रा या उसके माता-पिता की नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली की है। नीट में 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, इनके परिवारों की जेब से 1.
32 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। इतना ही पैसा भारत सरकार शिक्षा के बजट में देती है
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